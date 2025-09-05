Luis Suárez sancionado por escupir a rival en Leagues Cup (video)

Luis Suárez fue sancionado con seis fechas de suspensión en la Leagues Cup por escupir a un rival en la final del torneo el domingo, en un nuevo episodio polémico del veterano goleador uruguayo.

El castigo implica que el Pistolero, de 38 años, se perderá la totalidad de la próxima edición del torneo que reúne a 36 clubes mexicanos y de la liga norteamericana (MLS), indicó Leagues Cup en un comunicado.

Para llegar al juego por el título en el formato actual hay que disputar seis cotejos, tres en la fase de grupos y tres eliminatorios, incluida la final.

Suárez, sin embargo, puede no llegar a cumplir la sanción debido a que su contrato con el Inter Miami, que perdió la final 3-0 con Seattle Sounders, finaliza en diciembre y no se ha reportado el inicio de negociaciones para renovar.

Luis Suárez escupe a miembro del cuerpo técnico de Seattle

“Además, la Major League Soccer (MLS) se reserva el derecho de imponer más sanciones disciplinarias a los jugadores y al personal técnico involucrado” en la gresca entre equipos al término de la final, agregó la competición en un comunicado.

El delantero charrúa, que el jueves pidió disculpas por su conducta, ha estado en el ojo del huracán por su protagonismo en la trifulca desatada tras la victoria de los Sounders en su estadio, el Lumen Field de Seattle.

Busquets castigado

Cuando los jugadores locales comenzaban a festejar tras el pitazo final, el uruguayo corrió hacia el joven mediocampista mexicano Obed Vargas y le rodeó el cuello con su brazo izquierdo dando inicio a una pelea que involucró a numerosos jugadores de ambos equipos.

El mediocampista español Sergio Busquets también le dio un golpe con la mano en el mentón a Vargas en medio de una sucesión de agarrones entre futbolistas, muchos de ellos llegados desde los banquillos.

Tras separarse de Vargas, las cámaras registraron al goleador histórico de la Celeste gritando y escupiendo a un miembro del staff del Seattle.

La Leagues Cup impuso además dos fechas de sanción por “conducta violenta” a Busquets, de 37 años y quien también tiene su futuro en el aire, pues su vínculo con el equipo floridano también vence al final de temporada.

La gran estrella del club rosa, Lionel Messi, capitán del equipo y gran amigo de Suárez, se mantuvo al margen de los enfrentamientos.

El defensor argentino Tomás Avilés, del Inter, tampoco podrá participar en los tres primeros partidos de la próxima edición de la competición, que era la única chance del club rosa de alzar un trofeo internacional en 2025.

El único miembro de Seattle Sounders sancionado fue Steven Lenhart, miembro del cuerpo técnico del entrenador Brian Schmetzer, con cinco fechas, por lo que apenas podría estar en el césped en caso de que los campeones lleguen a la final de 2026.

Todos los castigados además deberán pagar multas, cuyos montos no fueron revelados.

El Inter Miami condenó el jueves “los altercados” y aseguró que “esas acciones no reflejan los valores” del balompié.

Suárez ha protagonizado numerosas polémicas sobre el césped a lo largo de su extraordinaria carrera como goleador.

Defendiendo en 2011 el uniforme del Liverpool fue acusado por el francés Patrice Evra, lateral del Manchester United, de lanzarle insultos racistas, un caso por el que el Pistolero fue sancionado ocho partidos.

También provocó escándalos con varios mordiscos a rivales, especialmente el que le propinó al zaguero italiano Giorgio Chiellini durante el Mundial de 2014.

Su primera temporada en la MLS superó las expectativas, anotando 20 goles en 27 jornadas, pero en la actual su producción está en declive, con seis dianas en 22 partidos.

La disculpa pública de Luis Suárez

En su cuenta de Instagram, Luis Suárez publicó una historia en la que ofreció una disculpa pública por lo ocurrido, sin saber cuál sería el castigo que le impondrían.

Lo primero que dijo en ese mensaje fue que quería felicitar a Seattle Sounders por su victoria en la Leagues Cup.

Después de eso, se disculpó por su comportamiento al finalizar el partido.

“Fue un momento de mucha tensión y frustración, donde apenas terminó el partido pasaron cosas que no tendrían que haber pasado, pero eso no justifica la reacción que tuve. Me equivoqué y lo lamento sinceramente.

Luis Suárez está metido en otra polémica, esta vez pasó en la final de la Leagues Cup. (Pantallazo X/Pantallazo X)

”No es la imagen que quiero dar ni frente a mi familia, que sufre por mis errores, ni frente a mi club, que tampoco merece verse afectado por algo así”, escribió en Instagram.

Añadió sentirse mal por lo ocurrido y que no quería dejar pasar la oportunidad de reconocerlo, “y pedir perdón a todos los que se sintieron mal por lo que hice”.

Finalmente, Luis Suárez indicó que queda mucha temporada por delante y que trabajarán juntos para poder conseguir los éxitos que ese club y toda su hinchada se merecen.