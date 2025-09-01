¡Vergonzoso! Luis Suárez escupe a rival en final de Leagues Cup entre Inter Miami y Seattle Sounders (video)

Lionel Messi y las estrellas del Inter Miami cayeron por goleada (3-0) en la final de la Leagues Cup contra Seattle Sounders. El marcador habla por sí mismo, pero quien terminó cometiendo una bajeza fue el goleador uruguayo Luis Suárez.

En la final llevada a cabo en el Lumen Field de Seattle, las Garzas fueron humilladas por los Sounders, gracias a los goles de Osaze De Rosario, Alex Roldán y Paul Rothrock.

Al final del partido los jugadores de ambos equipos se enfrentaron y allí, Luis Suárez escupió en la cara a un adulto mayor, que es auxiliar del Seattle Sounders.

Mientras el resto de los futbolistas se empujaban e intercambiaban golpes en el centro del campo, el delantero uruguayo encaró a un hombre mayor que había estado involucrado en la trifulca.

Entre gritos y gesticulaciones, a pesar de los intentos de Ustari de detener la pelea, Suárez logró escupir al costado del rostro del auxiliar de Sounders.

Luis Suárez está metido en otra polémica, esta vez pasó en la final de la Leagues Cup. (Pantallazo X/Pantallazo X)

¡¡¡LAMENTABLE!!! 😨



Tras perder la final, hubo bronca entre los jugadores de Inter Miami y Seattle Sounders, la cámara captó cómo Luis Suárez le escupe a un miembro del equipo rival 😮



📹 @LeaguesCup

| #LeaguesCup2025 on Apple pic.twitter.com/dGYv3SHREB — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) September 1, 2025