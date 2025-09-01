Puro Deporte

¡Vergonzoso! Luis Suárez escupe a rival en final de Leagues Cup entre Inter Miami y Seattle Sounders (video)

Luis Suárez se vuelve a ver inmerso en una polémica, luego de que Seattle Souders goleó a Inter Miami en final de la Leagues Cup

Por Fanny Tayver Marín y El Universal / México / GDA

Lionel Messi y las estrellas del Inter Miami cayeron por goleada (3-0) en la final de la Leagues Cup contra Seattle Sounders. El marcador habla por sí mismo, pero quien terminó cometiendo una bajeza fue el goleador uruguayo Luis Suárez.








