¡Vergonzoso! Luis Suárez escupe a rival en final de Leagues Cup entre Inter Miami y Seattle Sounders (video)

Lionel Messi y las estrellas del Inter Miami cayeron por goleada (3-0) en la final de la Leagues Cup contra Seattle Sounders. El marcador habla por sí mismo, pero quien terminó cometiendo una bajeza fue el goleador uruguayo Luis Suárez.
Lionel Messi y las estrellas del Inter Miami cayeron por goleada (3-0) en la final de la Leagues Cup contra Seattle Sounders. El marcador habla por sí mismo, pero quien terminó cometiendo una bajeza fue el goleador uruguayo Luis Suárez.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.