Lo que muchos liguistas quieren saber: Alajuelense habla de las entradas para final contra Xelajú en Guatemala

Varios aficionados de Liga Deportiva Alajuelense están ansiosos por saber cuándo pueden comprar las entradas para el partido definitivo de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf contra Xelajú.

Muchos aficionados de Liga Deportiva Alajuelense ya tienen tiquete de avión en mano para viajar a Guatemala, pero les inquieta que aún no se han puesto a la venta las entradas para el partido definitivo de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf contra Xelajú.

Otros prefieren primero garantizar su entrada para ingresar el 3 de diciembre al Estadio Cementos Progreso, en Ciudad de Guatemala, antes de proceder con la compra de pasajes y buscar la mejor opción de hospedaje.

Recuerde que esta final de Centroamérica pone frente a frente a un club de Costa Rica, Alajuense, y a uno de Guatemala, Xelajú.

LEA MÁS: Tabla de posiciones del Apertura 2025: Así va el fútbol nacional (en pausa por la Selección de Costa Rica y la eliminatoria)

La final de la Copa Centroamericana de Concacaf empezará el 26 de noviembre, a las 8:06 p. m. en el Estadio Alejandro Morera Soto, en Alajuela.

Y el desenlace será exactamente una semana después, el 3 de diciembre a la misma hora, en el Estadio Cementos Progreso, en Ciudad de Guatemala.

LEA MÁS: Ronaldo Cisneros no olvida tragedia en México cuando iba en el bus del Santos Laguna que chocó y hubo un fallecido

¿Qué ocurre con las entradas? Quienes quieren ir a ese juego en el que se coronará al monarca del fútbol de Centroamérica simplemente deben tener un poco de paciencia y estar atentos a esta semana, cuando ya habrá novedades al respecto.

La Nación conversó con el gerente general de Alajuelense, Marco Vásquez, quien explicó lo que sucede.

De inicio, recordó que en el reglamento de la Copa Centroamericana se establece que el 5% del aforo se debe destinar para la afición visitante; pero que Concacaf determina el aforo total por motivos de seguridad.

“Hacía falta que Xelajú terminara de ver ese tema del aforo, porque ellos alquilan el estadio. Lo que se hace es que nosotros les vendemos las entradas para que los aficionados en Guatemala las compren directamente en el club y ellos nos venden las entradas a nosotros para que podamos venderlas aquí localmente a la gente que quiere ir”, expresó Marco Vásquez.

Indicó que por eso es que ha tardado un poco, porque Xelajú tenía que determinar cuál era la cantidad de entradas que le iba a vender a Alajuelense.

LEA MÁS: Ranking de Clubes de Centroamérica grita verdades y aviva pique entre el fútbol de Costa Rica y Honduras

Un detalle poco conocido sobre las entradas

Las 700 entradas que Alajuelense le dio a Xelajú para sus aficionados se agotaron rápidamente.

“Normalmente las entradas se entregan hasta que llegás al país, por un tema de seguridad, porque si yo le compro 600 entradas a Xelajú y las entrego aquí, como no son de seguridad, podría darse eventualmente un tema de falsificación”, citó.

Para evitar contratiempos, La Liga le entregará las entradas digitales a Xelajú hasta que los guatemaltecos ya estén en el país.

Con la victoria y la clasificación en mano, Washington Ortega y otros jugadores se fueron a celebrar con la afición de Liga Deportiva Alajuelense en el Estadio "Chelato" Uclés, en Honduras. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

“Y cuando nosotros viajamos y llegamos allá, ellos nos entregan físicamente las entradas, yo voy con las listas en la mano. Ese es el manejo que se da”, destacó.

De hecho, ese fue el mecanismo que se implementó en las dos finales anteriores de la Copa Centroamericana de Concacaf, cuando Alajuelense derrotó al Real Estelí de Nicaragua.

¿Cuándo sacarán a la venta las entradas para el partido de la Liga en Guatemala?

Marco Vásquez respondió que en principio tienen pensado que sea esta semana y contó que unas cuatro agencias de viajes ya contactaron al club.

“Esas agencias de viajes no tienen que ver directamente con la Liga, sino que ellos compran entradas para montar paquetes. Lo que pasa es que hay mucha demanda. Están nuestros socios que quieren viajar, están las agencias de viajes y grupos de aficionados que se han organizado para ir”, apuntó.

Agregó que definir los aforos no resulta tan sencillo, ya que la competición es organizada por Concacaf, y los equipos dependen de lo que el organismo indique.

No solo por temas de seguridad, sino también por sus patrocinios e invitados especiales, pues los clubes deben darle una cantidad importante de entradas al organizador, que en este caso es la Confederación.

“En el caso específico de Alajuelense, el aforo autorizado del Estadio Alejandro Morera Soto es de 15.000 personas. De esa cifra, 8.700 entradas son las que se venden porque el resto pertenecen a arrendatarios. Y de esas localidades que se pueden vender, el club tuvo que darle un número considerable de espacios a gente de la organización”, citó Marco Vásquez.

Mientras que el aforo aprobado en el Estadio Cementos Progreso es de 13.000 personas. Y a Alajuelense le darán el 5% de las entradas para los aficionados rojinegros que acompañarán a la Liga en Guatemala.

Recuerde que cuando Xelajú dio a conocer el precio de las entradas, indicó que las de la tribuna visitante para la afición rojinegra tienen un costo de 400 quetzales, monto equivalente a unos ¢26.200.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.