¿Warren Madrigal con el Valencia ante el Atlético de Madrid?

Warren Madrigal vive un momento crucial que podría marcar su carrera deportiva. El delantero de la Selección de Costa Rica fue citado para entrenar esta semana con el primer equipo del Valencia de España, ya que el plantel ché tiene bajas en su ofensiva que le podrían abrir la puerta al nacional.

El Valencia se enfrenta el domingo a la 1 p. m. al Atlético de Madrid por la Liga de España. Según medios españoles, el Valencia no puede contar para este duelo con los jugadores Hugo Duro y Rafa Mir, mientras que Dani Gómez y André Almeida no están descartados, pero siguen lesionados, por lo que su presencia no es segura.

Ante esto, el entrenador del Valencia, Rubén Baraja, evalúa darle oportunidad a dos futbolistas del Valencia Mestalla: Madrigal y el joven Joselu.

“Joselu Pérez y Warren Madrigal fueron dos de los canteranos que se ejercitaron con el primer equipo del club de Mestalla debido a los problemas que tiene el técnico Rubén Baraja en la parte atacante del equipo”, afirmó el diario Mundo Deportivo.

Otro rotativo, Superdeporte, destacó el esfuerzo que hizo Warren después de jugar con la Selección de Costa Rica en la Liga de Naciones contra Guatemala y Guadalupe.

“El atacante tico se ha ejercitado con el primer equipo y presenta así su candidatura formal a debutar en Primera División este mismo domingo”, se lee.

Warren llegó al Valencia en la presente temporada luego de que el equipo español llegara a un acuerdo con Saprissa para una cesión con opción de compra.