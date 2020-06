“Yo creo que el balance no es 100% positivo, pero no es negativo, yo creo que él termina pasando con nota de 70 o 80; sí te puedo decir que a la afición le gustó. En el primer semestre fue indiscutible, marcó diferencia y fue un tipo distinto. En el segundo tuvo problemas y cayó de nivel, no tuvo tantas apariciones. Siento que en su caso, aunque sus número no sean los mejores en cuanto a goles, sí me parece que en el sistema táctico de Nacho Ambriz, él encaja de manera formidable. Él en el León tenía una función de marcar diferencia, él es un jugador distinto. En el Clausura 2020 él fue de menos a más, él terminó bien acá... Cuando parecía que él iba a explotar pues se canceló la liga, pero su imagen es muy buena”.