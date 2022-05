Un portugués de 37 años encabeza rumores para nuevo jefe de Keylor Navas

Keylor Navas celebró el título de la Ligue 1 junto a sus compañeros del PSG. Foto: Twitter PSG

El PSG apostaría por un ‘DT’ desconocido pero con futuro prometedor como nuevo jefe de Keylor Navas

El París Saint Germain vive tiempos de cambios. El plantel donde milita Keylor Navas consiguió retener a Kyllian Mbappé hasta 2025, sin embargo la decisión también lleva un giro deportivo importante. Según reportan medios franceses la dirección deportiva de la institución tendrá un cambio de ruta notorio.

Aunque no se ha confirmado la salida de Leonardo, director deportivo de la institución, en tierras galas dan por hecho que el brasileño dejará el puesto y ante esto llegará Luis Campos, un conocido del ambiente futbolero francés, quien además ya tendría elegido al sustituto de Mauricio Pochettino.

Ruben Amorim, actual entrenador del Sporting de Lisboa de Portugal, quien es uno de los timoneles con mejor proyección de Europa sería el encargado de liderar el nuevo proyecto parisino.

El diario francés, Le Parisien, dio a conocer que Amorim sería el favorito para asumir el banco en el que no seguirá Mauricio Pochettino.

“Rubén Amorim, de 37 años, es ahora la prioridad del PSG para sustituir a Mauricio Pochettino al frente del primer equipo. Según nuestra información, Luis Campos, futuro responsable de política deportiva del club capitalino, ha puesto sus ojos en este joven técnico de gran potencial, actualmente en el Sporting de Portugal, al que llevó al título de campeón de Portugal en 2021″, se lee en la información.

El nombre de Amorim ha rondado los grandes clubes de Europa en los últimos meses; de hecho, sonó para asumir el Manchester United, el Leipzig de Alemania o el Leeds United.

La decisión del nuevo estratega es trascendental, porque al nuevo líder del banco le tocará definir temas como la titularidad de Keylor Navas o Gianluigi Donnarumma, el papel de Mbappé, Messi y Neymar.

“Él ya tiene un currículum prometedor con cinco títulos en su casa con tres Copas de la Liga de Portugal (2020 con el Braga; además de 2021 y 2022 con el Sporting), una liga de Portugal (2021 con el Sporting) y una supercopa de Portugal. Seguidor del 3-4-3, este excentrocampista pasó la mayor parte de su carrera como jugador en el Benfica (entre 2008 y 2017)”, recalcaron en Le Parisien.

Pese a esta información otros medios de buena credibilidad como la radio RMC todavía no descartan a Zinedine Zidane.

Según el medio radial los contactos para vincular a Zidane son llevados directamente por el Emir de Catar, por lo que los detalles de una posible llegada prácticamente son desconocidos.

El ‘DT’ que consiguió ser tricampeón de Liga de Campeones de Europa con el Real Madrid continúa sin equipo y aunque sería el elegido para asumir a la selección de Francia después de Catar 2022, una posible continuidad de Didier Deschamps en el cuadro galo se traería todo abajo.

Otros nombres que han dado a conocer medios europeos son los de el español Julen Lopetegui, quien de hecho ya trabajó con Navas.

“De Keylor, jugador que he tenido la suerte de entrenar te puedo decir que después del Mundial de Brasil 2014 lo quería para el Porto, antes que nadie. Keylor es alguien por el que Costa Rica debe estar orgullosa, porque es un arquero de talla mundial, es uno de los mejores profesionales que he tenido en mi carrera, es un jugador que me ha dado gusto entrenar, es hiper competitivo, profesional y un gran compañero”, aseguró Lopetegui en 2019 en entrevista con La Nación.

Lo que queda claro es que en el PSG no hay claridad sobre lo que pueda suceder a futuro, porque el cambio es drástico respecto a la política que venía siguiendo la entidad.