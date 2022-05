Keylor Navas habla tajante sobre su futuro en el PSG

Keylor Navas domina un balón aéreo que llegó de parte del Metz, durante el juego. (ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP)

Terminó la temporada 2021 - 2022 en Francia, el PSG quedó campeón de la liga y lo celebró a lo grande en el Parque de Los Príncipes. En el último cotejo de la temporada, el arquero titular fue Keylor Navas, quien de hecho fue el que más jugó en el pulso que llevó con Gianluigi Donnarumma.

Navas hizo una parada determinante en la victoria 5 a 0 sobre el Metz, ya que los reflectores se los llevó Mbappé. El delantero francés anunció en la previa del juego que se quedaría hasta 2025 con los parisinos, acabó con los rumores que lo vinculaban al Real Madrid y además luego anotó un triplete para celebrar.

No obstante después del triunfo llegaron las celebraciones grupales, los parisinos vivieron una jornada para no olvidar con juego de pólvora y muchos cánticos que amenizaron la fiesta.

También hubo acceso de los medios de comunicación a los futbolistas y uno que aclaró su intención de seguir en París es Keylor Navas.

El portero tico, quien se ha visto envuelto en una competencia muy fuerte con Donnarumma, confesó a Prime Video Sport France que espera hacer valer su contrato y no tiene intención de dejar las disciplina francesa.

“¿Estaré el año que viene? Sí, sí, tengo dos años más de contrato. Mi familia y yo estamos felices aquí. Continuaremos”, sentenció.

Estas palabras del Halcón tienen un tono muy diferente a las que pronunció a mediados de abril, cuando dejó entrever que podía partir.

“¿Si me quiero quedar? Hay que estudiar muchas cosas. Al final tengo muy buena relación con Gigio (Donnarumma), no hay ningún problema con él. Por supuesto, quiero jugar todos los partidos. Al final, si es una situación como la de este año, será complicado. Veremos qué pasará en el futuro. Mi familia es feliz aquí, yo soy feliz en París, todos me tratan bien. Veremos qué pasa, tiene que cambiar de una forma u otra”, había declarado.

Previamente ya Donnarumma había dado unas declaraciones similares, por lo que es claro que ninguno de los dos porteros están dispuestos a ceder, pese a que sí concuerdan en el punto que la dinámica de estar rotando el arco debe cambiar.

“Creo que seguramente no va a pasar así (la próxima temporada), porque creo que el club tomará decisiones”, había mencionado a France Press, el italiano.

En Francia casi que dan por hecho que el París Saint Germain no seguirá con dos arqueros de jerarquía, ante esto los diferentes análisis sitúan al tico en la posición de salida, sobre todo por un tema de edad y de retribución económica ante una posible venta.

“Parece probable una salida de Keylor porque todo indica que este verano se irá uno, entre el joven y el veterano pues lo más lógico es que se dejen al más joven. Lo que hicieron esta temporada fue irregular para los dos, porque ambos cometieron errores ante la falta de confianza. La verdad es que vimos en el principio errores de Keylor, Donnarumma no es el mismo desde el Madrid. La lógica es que dejen a Donnarumma”, sentenció Romain LaFont, redactor de L’Equipe.

Keylor Navas llegó al PSG en la temporada 2019 - 2020 procedente del Real Madrid.

Con los galos, el nacional ya ganó dos ligas de Francia, también fue subcampeón de la Liga de Campeones de Europa y además consiguió dos Copas de Francia y una Copa de la Liga. Por otra parte, fue premiado como el Mejor Arquero de Francia en la campaña 2020 - 2021.