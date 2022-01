Olvidado por Alajuelense pero consagrado en Guatemala

Kenneth Cerdas debutó con Alajuelense en 2014, en un cuadro manudo exigido por el cetro que contaba con un camerino pesado. Desde el inicio cargó con el peso de ser considerado el ‘cerebro’ rojinegro, pese a su edad, sobre todo por sus antecedentes en alto rendimiento donde fue figura.

Su buen regate y pase entre líneas lo hacía ser del gusto de la afición; no obstante, con la camisa rojinegra no alcanzó la regularidad deseada y al final tuvo que salir de la Liga. Desde entonces Cerdas tiene ese sentimiento de revancha dentro de sí. Ahora que saboreó la miel de la victoria al coronarse campeón de Guatemala, el mediocampista espera que esta experiencia sea el punto de partida para construir ese camino que lo lleve, nuevamente, al país para brillar.

“Acá estoy muy bien y me gusta, pero sí tengo en un mediano plazo la idea de volver a un club tradicional de Costa Rica porque quiero esa revancha. Quiero demostrar que tengo esa calidad que tal vez previamente no se vio mucho. Yo estuve en uno de los peores momentos de la Liga hace más de cinco años y no tuve la suerte de tener progresión, el torneo más regular jugué 15 partidos y tuve mala suerte de que al final me dijeron que me tenía que ir”, recordó.

Con Malacateco en Guatemala, Cerdas logró sentirse muy cómodo en la cancha porque el equipo le siguió el ritmo y le permitió funcionar como una manija perfecta en el campo.

“Yo pienso en cargar con responsabilidad del juego del equipo, me dieron mucha libertad, mucha responsabilidad de que el equipo jugara a mi ritmo, nos defendimos bien, jugamos a posesión, cuando yo tengo la bola hay mucho movimiento en el campo y eso me facilitó demasiado el trabajo”, contó.

Con Los Toros el exmanudo llegó a 2.040 minutos disputados y fue pieza trascendental. Además aportó tres anotaciones.

“Lo que tuve en Guatemala fue una meta lograda, la verdad es que fue increíble; no me imaginaba jugando una final con ese equipo porque es un clib sin tradición, en el papel no estábamos para llegar a la final, tras de eso empezamos fatal, perdimos los primeros cinco partidos, ya luego vino el giro inexplicable y terminamos con una fase final de lujo porque eliminamos al actual campeón, en semifinales al líder de la tabla general y en la final al campeón de la Liga Concacaf”, agregó.

Kenneth Cerdas posa con la copa de campeón de Guatemala. Kenneth Cerdas posa con la copa de campeón de Guatemala. Fotografía: Cortesía

Cerdas tuvo en el cierre del torneo una fractura del quinto metatarsiano de un pie que lo sacó del último partido; sin embargo, explicó que en Guatemala se siente bastante feliz al punto que quiere nacionalizarse.

La idea del volante no es representar a Guatemala, sino más bien evitar ocupar plaza de extranjero y de esta forma tener el chance de saltar a uno de los cuadros ‘Grandes’.

“Tengo contrato hasta mayo 2023, por la manera en que terminamos y que clasificamos a Concacaf pues me voy a quedar en Malacateco. Yo honestamente tengo en planes nacionalizarme guatemalteco y ya con eso tengo opciones de quedarme allá esperando una opción laboral mejor. Aunque como ya dije quiero volver a Costa Rica y hacerme ese nombre y jerarquía que no pude antes”, finalizó.