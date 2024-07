Manfred Ugalde tuvo un gran desahogo en Rusia

Manfred Ugalde volvió a sonreír en Rusia. El delantero costarricense regresó a la titularidad y, lo más importante, logró un desahogo que venía buscando desde la temporada anterior.

Ugalde marcó su primer gol en la Liga Premier de Rusia y fue clave en el triunfo 3-1 del Spartak de Moscú en su visita al Khimki, en la segunda fecha del campeonato. El atacante disputó 77 minutos y hasta le cometieron un penal, aunque su compañero Théo Bongonda no pudo concretarlo.

El tanto de Manfred fue un reflejo de su principal virtud: supo aparecer solo en el área y definió con el arco abierto en el minuto 55, para conseguir el 2-0 en el marcador.

El tico realizó 11 pases buenos de 17 intentados, efectuó siete remates, tocó la pelota en 35 oportunidades y ganó cuatro de siete duelos.

En el primer juego del torneo, el nacional entró de cambio en la segunda parte y no pesó para revertir la derrota 2-0 ante el Orenburg. No obstante, finalmente recibió la oportunidad del técnico Dejan Stankovic y no lo defraudó.

Con la victoria en la segunda fecha, el Spartak escaló al séptimo puesto de la Liga Premier de Rusia y apunta a pelear más arriba.

Spartak de Moscú celebró a lo grande su primer gol con el Spartak de Moscú en la Liga Premier de Rusia. (Spartak de Moscú )

Manfred, de 22 años, llegó a su nuevo club a la mitad de la temporada anterior y le costó adaptarse. A pesar de disputar 16 partidos (11 como titular), solo consiguió un tanto en el torneo de copa. En esta nueva campaña, espera ser tan protagonista como lo fue con el Twente de Países Bajos.