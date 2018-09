"Gracias a Dios me ha dado la oportunidad de salir desde muy joven, he podido conocer otras culturas, tal vez en esos momentos por ser tan joven no resultaron lo bien por una combinación de juventud, inexperiencia, un poco de ego, a pesar de esto aprendí muchísimo, esas experiencias me permiten asimilar los cambios correctamente. Y como parte de esto mi decisión de invertir en mi crecimiento mental y emocional", pronunció.