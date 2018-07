“El Ferreti es un equipo de la Policía que está ubicado en Managua, por dicha acá en la capital la Policía tiene controlado todo (las manifestaciones) y ya se vive más tranquilo. Desde que yo llegué, que no fue hace mucho, no he visto muchos problemas, siento que la gente no salía de la casa por precaución, pero ahora ya todo está más tranquilo, siento que lo más difícil ya pasó”, explicó.