“Estoy con la misma ilusión. Ser competitivo, querer ganar siempre es algo que uno no lo puede perder nunca, en mi caso trato de disfrutar cada torneo como si fuera el último. Ganar... Pues la gente puede pensar que uno se acostumbra y es cierto, pero no en el mal sentido de la palabra... Uno siempre quiere ganar y estar al máximo nivel, entonces eso uno nunca lo tiene que perder. Estoy con ganas, con la misma ilusión y este año que va a empezar no hemos ganado nada, entonces queremos ganar muchos títulos que tenemos por delante”, añadió.