Keylor Navas habla de su frustración en el PSG, le hace un guiño al Saprissa y le pone buena cara a la Selección

Keylor Navas compartió como pocas veces con aficionados. Con una sonrisa en su rostro y un árbol de navidad de fondo, el arquero del París Saint Germain se sinceró frente a un celular, en compañía de su esposa, Andrea Salas, y un colaborador español.

Keylor tuvo tiempo y calma para hablar de todo. El mundialista de 2014, 2018 y 2022 habló de la Selección Nacional, su situación en el París Saint Germain de Francia y hasta le permitió a los aficionados del Saprissa ilusionarse con un posible reencuentro.

Navas no dijo cuándo, ni si quería volver al Saprissa directamente; sin embargo cuando le preguntaron si se pondría nuevamente una camisa de algún club en el que ya había jugado, afirmó que en Saprissa había pasado momentos muy lindos.

El Halcón mencionó que en el Saprissa obtuvo muchísimos títulos, pero además vivió una experiencia inolvidable como el Mundial de Clubes. El tico logró ocho campeonatos con los morados, incluida una Liga de Campeones de la Concacaf.

De hecho en una parte de la conversación, el futbolista del PSG confesó lo que aprendió de los arqueros morados en su momento, quienes marcaron su inicio.

Keylor se acordó de José Francisco Porras, Donny Grant y otros con los que compartió en Selección Nacional, como Ricardo González y Wardy Alfaro.

El jugador del PSG también fue consultado por la actualidad de la Selección Nacional.

Keylor no escondió que se viven momentos complejos en el conjunto patrio, pero fue enfático en que se está pagando una factura que se debía.

“Yo creo que si bien es cierto Costa Rica pasa por un momento complicado, ahora hay jugadores jóvenes con talento, pero con un vacío de generación. De la generación de Brasil para acá hubo un momento en que no se hizo el cambio como debe ser, se hizo muy brusco y las cosas bruscas nunca van a buen puerto. Se le dio responsabilidad a jugadores que no la tenían que asumir, no porque no estuvieran capacitados sino porque debían aprender”, declaró.

El portero aclaró que él se visualiza en la próxima Copa del Mundo, ya que considera que todavía tiene mucho para aportar, por lo que si Costa Rica gana su boleto él estará feliz de continuar representando al país.

La presente temporada en el PSG ha sido compleja para Keylor, ya que el nacional prácticamente no ha contado para el entrenador del París, Luis Enrique, quien tiene como su estelar al italiano Gigio Donnarumma.

“Es difícil la situación, no me puedo quejar porque uno es privilegiado, pero a nivel futbolístico es complicada la situación, es difícil. No jugar es frustrante para cualquier jugador”, dijo.

El jugador aprovechó para confirmar lo que en algún momento fueron rumores. Navas dio a conocer que en algún momento fue pretendido por el Bayern Múnich, también lo quiso el Atlético de Madrid y el Nápoles de Italia, no obstante al final no llegó a ninguno de estos clubes.

El oriundo de Pérez Zeledón reveló que en los recuerdos de su exitosa carrera en Europa él sintió una exigencia diferente en el Real Madrid, equipo en el que consiguió tres Ligas de Campeones de Europa.

“Es increíble, es un sentimiento único, es algo que no sé expresar, pero ganar tres Champions es único... Cuando llegué al Madrid, Florentino me llevó al museo y me decía que estas eran la Champions... Yo decía: ‘qué bonito agregar una más’, pero Dios me tenía tres más”, acotó.

Lejos del fútbol

Más allá del fútbol, Keylor Navas confesó en la transmisión en vivo que ya piensa en su vida después del fútbol. El jugador cumple este 15 de diciembre 37 años y aunque no ve su retiro cercano, sí tiene claro proyectos a desarrollar.

Navas dio a conocer que quiere hacer un museo en Costa Rica con todos los trofeos que ha ganado. El guardavallas tiene las Ligas de Campeones de Europa que se dejó con el Madrid en su casa y las desea exhibir en una zona del país.

“Quiero llevar piezas especiales, camisetas históricas, tacos con los que gané Champions, además tengo las réplicas exactas de las Champions League. Quiero que la gente tenga la oportunidad de ver eso de cerca”, profundizó.

Keylor sorprendió dando a conocer que desea practicar Artes Marciales Mixtas y Motocross cuando cuelgue los tacos.

El jugador confesó que le gustaría tener su propio gimnasio para desarrollarse y dar herramientas a los luchadores.

Keylor también quiere tener su propia academia de fútbol. Navas espera desarrollar a mediados del 2024 una clínica para niños.

Keylor tampoco quiso dar pistas sobre su futuro.

“En enero, no sé. Solo Dios sabe el futuro. Tengo contrato con el París, quiero estar bien. Pero donde Dios me quiera tener sea para jugar. Quiero jugar, quiero sentirme importante, tengo mucho para dar todavía. Tengo las ganas de seguir luchando y donde sea que vaya me quiero ganar un puesto”, finalizó.