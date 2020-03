“Cuando fuimos con Saprissa a un Mundial de Clubes, nos habían dado una platica y necesitaba pagar una cosa de la familia, por lo que yo no la iba a gastar, entonces nos dieron libre un día para conocer y comprar cosas, pero yo preferí quedarme en el hotel. En eso llegó Bolaños y me pregunta qué compré y le digo: ‘nada, no salí’. Y le digo, ‘qué compró usted’ y me dice: ‘unas cosas para escuchar música’. Al final me dijo: ‘mándelo a comprar y yo hago un gol y nos ganamos ese premio’. Al otro día la bajó de pecho, hizo gol, clasificamos a la siguiente fase y nos ganamos el premio. Bola no se agrande, pero usted en ese momento fue uno de los que me apadrinó y sabe cómo es”, agregó.