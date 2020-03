Aquí en Asia empezó el virus, yo sinceramente cuando me dieron la noticia de que todo estaba listo, realmente ni pensé en eso, porque creo en Dios. Yo he aprendido que sabemos dónde nacemos, pero no dónde morimos. Acá estoy en un país seguro, obviamente sí pregunté sobre cómo estaba la cosa y me contaron que estaba muy controlado y que estaban en vida normal, eso me dio tranquilidad, pero nunca me preocupé mucho, tampoco. Yo confío mucho en Dios y tengo fe y sé que debía venir, ya tengo dos semanas acá espectaculares y me recibieron de gran forma.