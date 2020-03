“Recuerdo como si fuera hoy, me bajaban las lágrimas, porque esas cosas siempre las extraña uno, cuando se está afuera, con las culturas frías y todo, se vive el fútbol y todo, pero no como acá. Y ese día se me vino tantos recuerdos a la mente, de cuando yo estaba acá en el país, del cual uno dice, ‘pucha, esto me lo da el fútbol y es mi vida’. Me bajaban las lágrimas y recuerdo que le puse un mensaje a mi esposa y le dije que le daba tantas gracias a Dios de que me tuviera otra vez en Costa Rica, porque me hace sentir otra vez ese jugador profesional del cual tanta gente espera tanto de uno”.