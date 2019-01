“En octubre vine a una pasantía gracias a la ayuda del profesor Martín Cardetti. Estuve por 21 días en San Lorenzo, como en la segunda semana hubo un colectivo, trabajé muy bien y Hugo Tocalli mostró interés en mí, él me llamó aparte, me preguntó de dónde venía, en cuál club jugaba, le dije que mi entrenador era Martín Cardetti (en ese momento) y ya luego ellos hablaron y me dijeron que debía volver el 21 de enero”, recordó.