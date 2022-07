Cristian Gamboa: ‘Entiendo a quienes dicen que son ellos los que deben ir al Mundial’

Cristian Gamboa luce sonriente en la actual pretemporada del Bochum alemán. Fotografía: Bochum

Cristian Gamboa es uno de los legionarios ‘símbolo’ de la última década. De hecho, se fue del país cuando apenas hacía sus primeras armas en el torneo local. Pasó por el fútbol de Noruega, Dinamarca, Inglaterra, Escocia y Alemania. Una historia de 14 años en el balompié europeo.

Su paso por la liga alemana, con el Bochum, que acaba de amarrarlo hasta el 30 de junio del 2024, abre el debate sobre si debe ser convocado para la cita mundialista de Catar.

Una condición física, según sus propias palabras, le impidió ser parte del difícil camino de la ‘Tricolor’ hacia la Copa del Mundo. Por eso, la participación del lateral derecho es incierta.

Pero integrar la Selección Nacional no es un capítulo cerrado para el liberiano, quien el 24 de octubre cumplirá 33 años. Tampoco le presta mucha atención a lo que se habla en territorio tico, aunque sí prefiere dejar claro que su amor por la camisa nacional no es cuestionable; es incondicional.

Gamboa también es sincero y sabe que en el conteo de millas a Catar, hay una percepción de que otros futbolistas llevan ventaja, aunque él sí puede aportar, no se descarta.

“En cuanto a la Selección, le tengo mucho respeto y admiración a los jugadores que estuvieron en el proceso ya que estuvieron en los momentos más difíciles y fueron quienes le dieron a Costa Rica esta clasificación.

“Por lo tanto, entiendo y respeto a quienes opinan o consideran que son ellos quienes deben ir al Mundial.

Si el profe (Luis Fernando Suárez) considera que aún no siendo parte del proceso, quiere contar conmigo, para mí siempre va a ser un honor y una ilusión representar a mi país si mis condiciones físicas me lo permiten”, resaltó.

Satisfecho en Alemania

Pese a lo polémico que ha sido su nombre en Costa Rica, Gamboa sí consiguió destacar en Alemania para amarrar dos años más de contrato y de esta forma tener una estabilidad hasta 2024.

“La renovación era primordial, era algo que quería, además de que da toda la confianza. Para mí, el poder mantenernos en Bundesliga fue algo clave, normalmente se renueva faltando seis meses, pero por toda la confianza que existe, eso ayudó que se renovara ahorita a inicio de temporada”, dijo.

“Serán 14 años en Europa. Nos han tocado difíciles culturas y países, pero, al final, gracias a Dios, tuvimos una carrera afuera bastante larga en Europa. Mi familia me ha ayudado bastante, hay altos y bajos, pero gracias a Dios hemos sobrellevado todo, ha sido un buen rato desde que salí de Liberia para Europa”, agregó.

Liberiano paciente

Si algo ha caracterizado al carrilero derecho en su carrera es la perseverancia. Gamboa no se rindió cuando no jugó en el Copenhague danés, tampoco tiró la toalla cuando en el West Bromwich inglés decidieron no tomarlo en cuenta y menos se cansó al enfrentar la misma situación con el Celtic.

“Siempre lo he dicho: la clave es la perseverancia. Uno quiere que las cosas mejoren y eso tarda un poco, a veces como dije, pasé tiempos de irregularidad en West Bromwich o Celtic, pero siempre estuve enfocado de tener una carrera en Europa.

“Apareció Bochum y el reto fue bonito, ellos me brindaron oportunidad y hemos pasado tres años ya acá y seguimos con muchas alegrías. Lo más importante es la perseverancia y respaldarse en Dios en los momentos difíciles”, destacó.

En Alemania, contrario a otras ocasiones, Gamboa ha sido titular la mayoría del tiempo.

“En la Bundesliga encontré el respaldo de un entrenador que me dio oportunidad fin de semana a fin de semana; creo que eso me faltó eso en otras etapas. Además, en la Bundesliga he encontrado una buena adaptación a mi estilo de juego, entonces, fue la liga perfecta, el Bochum no le importaron temas tácticos, tamaño de la persona, al final calcé perfecto. Acá también llegué con mucha experiencia, eso me ayudó mucho”, profundizó.

Se retira con Liberia

El zaguero es claro que tiene muy definida la meta de finalizar su andadura deportiva fuera de las fronteras costarricenses, pero si algún día viste alguna camisa del ámbito local sería la del Municipal Liberia.

“Esperemos seguir y poder terminar mi carrera afuera, obviamente, sabiendo el tema de mi lesión que es algo que veo cada cierto tiempo. El Bochum me ha ayudado mucho, ellos confían en mi proceso. Esperemos a ver qué pasa. Me gustaría mucho terminar en Liberia, retirarme en Liberia, porque fue mi equipo en Primera, si es que vuelvo, creo que haría todo para jugar de nuevo en el pueblo”, finalizó.