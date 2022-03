Cristian Gamboa explica por qué se ausenta de la ‘Sele’ y el fin de semana siguiente juega con su club

Cristian Gamboa ha sido muy constante en la presente temporada del Bochum de Alemania. (INA FASSBENDER/AFP)

Cristian Gamboa fue clave para la Selección Nacional en el proceso a Brasil 2014 y Rusia 2018, no obstante de cara a Catar 2022, el exjugador del Celtic de Escocia no ha actuado en un solo duelo.

Gamboa le comunicó al cuerpo técnico patrio que tiene una lesión crónica y el periodo de descanso que dan las fechas FIFA es clave en el manejo de la misma, ante esto su presencia en la Sele se ha visto disminuida.

Por otra parte, el jugador confirmó que la idea era venir a los duelos de marzo con un programa de regulación de cargas, pero al final por su contagio positivo de covid-19 todo indica que será baja.

Ya casi dos años de ausencia de la Selección Nacional...

Es bueno explicar muchas cosas, la verdad que a la Selección le entregué mis mejores años y la Selección me abrió las puertas para llegar a lugares que no esperaba. En esta fecha FIFA hemos estado en comunicación constante con Rodolfo Villalobos y Luis Fernando Suárez para poder estar, pero bueno ahora se presentó esto del covid...

Pero, ¿qué ha sucedido que antes era un infaltable en la Selección y ahora usted no ha debutado en la eliminatoria?

Yo entiendo que son dos años, pero por un tema de la lesión de mi cadera que apareció en 2018, antes del Mundial, pues se me ha dificultado. Aunque parezca increíble en Celtic me beneficiaba la inactividad, porque estaba descansado, pero al llegar al Bochum me ha costado mucho tener esa continuidad en la Selección, ya que tuve una lesión de codo con operación y me sacó siete semanas.

Pero no es solo en la Selección, porque en el club he estado en 16 de los 26 partidos jugados.

Independientemente de este problema de cadera, ¿se descarta por lo de la covid para la fecha de cierre de la eliminatoria?

Es que el problema con la covid es que me hice la prueba porque me sentí mal ayer en la mañana, antes de irme a entrenar sentía todos los síntomas pero la prueba casera salió negativa. Cuando fui a entrenar me hicieron la prueba nuevamente y salió positiva, por lo que me mandaron a la casa. Ahora viene el tema de las autoridades de Alemania. Apenas uno se registra, dependiendo de los casos que haya en la ciudad y demás, ellos lo llaman a uno en dos días aproximadamente. Desde ese momento hay que guardar 10 días en cuarentena, pero si a los siete días la prueba sale negativa, las cosas cambian.

Ya eso está en manos del ministerio de salud de Alemania, no está en mis manos, las reglas son reglas, pero no he recibido ninguna llamada del ministerio de salud alemán. .

Su compromiso con la Selección nunca se había cuestionado, hasta ahora...

Si es complicado, al final pasan los años y cada quien sabe qué cruz y lesiones carga en su espalda, te digo es difícil a veces estar fuera, pero esos ratos o esos momentos son vitales para que la lesión avance y te permita seguir jugando un tiempo. Esto no es un invento, pero mi familia, mis amigos, saben lo que yo he pasado, lo que tengo que hacer para llegar a un partido y todas las cosas. Uno intenta alargar la carrera lo más que se pueda hasta que el cuerpo lo deje y eso es lo que estoy haciendo. Me gustaría firmar un año más acá.

Recuerdo cuando Bryan Ruiz dio a conocer un problema similar de columna... ¿Así es su situación? ¿Crónica?

Es algo muy similar, la espalda o la cadera son puntos donde está el eje de tu cuerpo si lo pierdes no puedes hacer nada, hasta acostarte te duele, he comprado máquinas, que me pueden alargar la carrera para aminorar la lesión que es una dolencia que no se va a curar, porque es crónica.

¿Cómo le explica usted a la gente que en la fecha FIFA no puede jugar pero el fin de semana siguiente sí?

Uno lleva dos meses en el club con mucha actividad y cuando se acerca el quinto partido comienza a sentirse el aductor diferente, entonces me hago la resonancia y se ve que hay una fisura, el club sabe mi condición, entonces ellos saben que ese tiempo que dura la fecha FIFA tengo cinco o seis días para regenerar, utilizar las máquinas que me ayudan mucho. Ha sido una inversión grande.

¿Cómo ha vivido la eliminatoria de lejos?

Yo he vivido todo, porque tengo amigos muy cercanos y siempre pasamos hablando, me levanto a ver los juegos, siempre he pasado apoyando, no me desentiendo, aunque sea en las madrugadas los veo.

El tema de esta eliminatoria se ha perjudicado mucho por lo del covid, además el proceso inició con Matosas, luego Rónald y ahora el profesor (Suárez). Hay jugadores nuevos, las generaciones de Brasil y Rusia llegan a un momento donde llegamos a una cierta edad que no somos los chiquillos con el desprendimiento físico que ayuda mucho, entonces ha cambiado mucho. En la eliminatoria es importante seguir con vida y tener posibilidad en la última fecha, no depende de nosotros, pero confío que Costa Rica sacará algo.

Usted iba a venir con un plan de manejo de cargas para disputar algunos juegos. ¿Esto se podría seguir haciendo para mantenerlo en la Selección?

Esta vez agradecerle a Rodolfo y al profesor (Suárez) que se han mantenido muy cerca de la situación. Esta vez la idea era tratar de manejar cargas, pero bueno ahora hay que ir igual, vamos viendo convocatoria a convocatoria, si estoy bien físicamente con mucho gusto yo iré, pero hay que ir viendo fin de semana a fin de semana, porque esta situación es muy cambiante, no es constante, es algo que se expresa en el peor momento.