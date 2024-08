Cristian Gamboa, el único tico en la élite del fútbol mundial, ya decidió dónde quiere terminar su carrera

Cristian Gamboa llegó en la temporada 2019-2020 al Bochum de Alemania. En aquel momento, era un plantel de la Bundesliga 2, pero rápidamente se convirtió en club de la primera división alemana, lo que le permitió al lateral derecho nacional llegar a una liga Top 5 del mundo.

Gamboa había pasado por el West Bromwich de Inglaterra y por el Celtic de Escocia, entre otros planteles; no obstante, no fue hasta que llegó a la liga alemana que logró encontrar regularidad y convertirse en pieza clave, al punto de que su equipo ya lo nombró en el grupo de capitanes.

El cariño de Gamboa hacia el Bochum es fuerte, pero a la vez recíproco; incluso, el jugador no tiene problema en declarar públicamente que desea colgar los botines en territorio teutón, donde ha pasado los últimos cinco años de su vida y se prepara para vivir el sexto.

Esta es la última temporada del actual contrato de Gamboa con su plantel. Al final de la campaña, a mediados del 2025, espera sentarse con los representantes del club y decidir qué es lo mejor para ambos.

Cristian Gamboa se alista para su sexta temporada defendiendo la camisa del Bochum de Alemania. Fotografía: Bochum de Alemania

“Todas mis energías están enfocadas en esta temporada. Por todas las circunstancias que he vivido (lesiones), trato de terminar la temporada bien. Quiero ayudar al equipo en lo que pueda. Me gustaría muchísimo terminar mi carrera en Bochum”, puntualizó.

No se atreve a dar una fecha para ponerle punto final a su capítulo como jugador, aunque es claro en aceptar que la historia está llegando a su fin. De reojo, vuelve a ver a su natal Liberia, el pueblo que lo vio nacer.

En su sueño más romántico, un retiro vestido de amarillo y negro y jugando en el Edgardo Baltodano lo hace sonreír, pero aclara que la prioridad siempre la tendrá su actual club, sobre todo por la confianza que le dio en un momento en el que él no tenía los minutos deseados en el Celtic de Escocia.

“Le debo mucho a Liberia, he hablado con Wálter Chévez (gerente deportivo), pero quiero e intento retirarme en Europa. El equipo de mis sueños es Liberia, pero intentaré retirarme acá. Con Saprissa y la Liga no hay nada, es puro rumor”, afirmó.

Cristian está llegando a sus 14 años como legionario. Cuando mira hacia atrás, confiesa que se llena de nostalgia, pero también ve una enseñanza que le gustaría trasladar a quienes dan sus primeros pasos.

“El legado que pude dejar por mi experiencia es que hay que tener disciplina para no rendirse. Por momentos, hay ligas o países que no se dan, muchas puertas se cierran, muchas veces dicen que no, pero la meta hay que tenerla. No hay que rendirse y estar listo siempre”, confesó.

En el West Bromwich y el Celtic, el defensor no encontró la regularidad ni el protagonismo, pero siempre se sintió listo para competir.

“Uno como jugador está expuesto a todo, pero hay que mantener un norte. En Europa puedo decir que no se valoraba mi trabajo, pero yo sabía que era capaz. Por momentos dudaron si yo estaba preparado o no. Lo importante fue que nunca me rendí; estuve preparado siempre. No di espacios. Yo tuve dos equipos en los que las cosas no salieron bien, pero llegué a un equipo que me ha dado demasiado”, puntualizó.

El nacional expresó que la red de apoyo que le han dado su esposa, Melissa, y sus hijos ha sido determinante.

“Han sido años de mucho sacrificio. Me siento privilegiado por la posición que tengo ahora. He tenido la suerte de encontrar el club que ha valorado mi trabajo. Hace cuatro años subimos a primera y mantenernos ha sido trascendental. Siempre he buscado estar en este nivel. Siempre he aportado, en ocasiones más o menos. En Bochum me he sentido valorado”, finalizó.

Cristian Gamboa, en la actualidad, es el único costarricense que quedó en el Top 5 de ligas del mundo (España, Italia, Francia, Alemania e Inglaterra), una vez que Keylor Navas dejó el PSG francés.

Para nadie es un secreto que la Copa del Mundo de Brasil 2014 fue un antes y un después para esa generación de jugadores, quienes ya han tomado caminos diferentes luego de acabar sus carreras. Por ejemplo, Christian Bolaños, Bryan Ruiz, Júnior Díaz, Michael Umaña, Randall Brenes, entre otros, ya colgaron los botines.

“La vida es de procesos, el fútbol es de épocas y siempre hay constantes cambios. Brasil 2014 fue el mejor Mundial de la historia del país. La verdad creo que no se volverá a repetir. El ciclo llegó a su fin y cada uno ha buscado asumir roles en otras etapas. Para repetir lo que se hizo en 2014 se ocupa tiempo, disciplina y procesos menores efectivos”, aseguró el carrilero.