“Yo terminé el curso teórico de entrenador, ahora tengo que hacer el práctico, lo que pasa es que en esta situación tengo que esperar a que se solucione para ver. No sé si seré entrenador, pero como yo he estado ligado toda la vida al fútbol creo que tendré esa fiebre de seguir cuando me haga a un lado; entonces voy adelantando el estudio”, concluyó.