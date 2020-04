"Siempre mi fuerza la he puesto en Dios, en creer que con Él todo lo puedo, Él es el único que nos puede decir que no, ese es mi sentir. Trato de darle gracias, pedirle salud, todos los éxitos que he tenido no son por méritos propios es porque Dios me ha dado la oportunidad de disfrutar todo esto", explicó.