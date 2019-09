“Hubo una alianza con Saprissa antes, al final no funcionó por un tema de que ellos querían prácticamente absorber todo. Yo sí he sido muy insistente con el tema de las visorias, yo busqué a la Liga para que hicieran visorías, pero ellos nos ofrecieron ser una filial, pero eso no queremos, no queremos ser filial de nadie. Nuestra esencia no se debe perder”, enfatizó el dirigente.