“Padezco mucho de alergias por el frío, entonces sí sentí temor, pero yo soy muy creyente en Dios y no ando buscando el peligro. Ahora uno se preocupa por el país de uno, ojalá se pueda superar rápido y en dos o tres meses estén bajando las tasas, como acá. También obviamente me preocupa mi familia, yo les he dicho que el virus no es jugando, por lo que les recomiendo que se queden en casa”, confesó.