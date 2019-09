Principalmente que la decisión de aceptar esta invitación de América ha sido la correcta porque me está poniendo otra vez a entender y a adaptarme a lo que es el fútbol de esta área, que es totalmente diferente a lo que jugamos en Concacaf o a lo que me enfrenté en Asia... Eso es una satisfacción personal de entrar en este terreno y mostrar que sigo siendo competitivo, eso a mi criterio es lo que he ido sacando. Mi gen competitivo sigue intacto.