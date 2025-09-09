Puro Deporte

La Vuelta a España sufre otra vez por las protestas

Los manifestantes propalestinos siguen interviniendo en la Vuelta a España

EscucharEscuchar
Por AFP
Manifestantes propalestinos ondean banderas al paso del pelotón de la Vuelta a España entre las localidades de Poio y Castro de Herville.
Manifestantes propalestinos ondean banderas al paso del pelotón de la Vuelta a España entre las localidades de Poio y Castro de Herville. (MIGUEL RIOPA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Vuelta a EspañaCiclismo
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.