Ganador de cuatro Tours de Francia sufre accidente en bicicleta y termina en el hospital

Reconocido ciclista está bajo evaluación médica por lesiones como una fractura de una vértebra

Por AFP
El británico Chris Froome, aquí durante una competencia previa. El laureado ciclista sufrió un accidente y terminó hospitalizado.
El británico Chris Froome, aquí durante una competencia previa. El laureado ciclista sufrió un accidente y terminó hospitalizado. (FABRICE COFFRINI/AFP)







