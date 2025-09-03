Puro Deporte

Conflicto en Gaza vuelve a golpear la Vuelta a España

La policía no pudo contener a los manifestantes que protestan a favor de Palestina en la Vuelta a España

EscucharEscuchar
Por AFP
La policía vasca ( conocida como Ertzaintza) tratan de sostener las barreras de los manifestantes propalestinos durante la etapa 11 de la Vuelta a España en Bilbao.
La policía vasca (conocida como Ertzaintza) tratan de sostener las barreras de los manifestantes propalestinos durante la etapa 11 de la Vuelta a España en Bilbao. (ANDER GILLENEA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Vuelta a EspañaCiclismoJonas Vingegaard
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.