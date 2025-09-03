Conflicto en Gaza vuelve a golpear la Vuelta a España

La policía vasca (conocida como Ertzaintza) tratan de sostener las barreras de los manifestantes propalestinos durante la etapa 11 de la Vuelta a España en Bilbao.

La undécima etapa de la Vuelta ciclista a España se acortó este miércoles en Bilbao por temor a incidentes con manifestantes propalestinos en la línea de meta y no hubo ganador, anunciaron los organizadores.

“Por motivos de seguridad, los tiempos de la clasificación general se tomarán a 3 kilómetros de la línea de meta” y “no habrá ganador de etapa”, señaló la dirección de la Vuelta, una de las principales competiciones ciclistas del mundo.

LEA MÁS: Ganador de cuatro Tours de Francia sufre accidente en bicicleta y termina en el hospital

Durante la primera pasada del pelotón por la línea de meta, numerosos manifestantes propalestinos, algunos de los cuales intentaban forzar las barreras, se agolparon a lo largo de la recta final, flanqueados por las fuerzas del orden.

En la general, consolida su primera posición el danés Jonas Vingegaard, que a falta de los 3 kilómetros iba liderando la etapa junto al británico Tom Pidcock.

“La primera vez que cruzamos la línea vimos a los manifestantes intentando ir a la carretera y a la policía tratando de contenerles”, relató el líder, dos veces ganador del Tour de Francia, principal cita del ciclismo mundial.

El danés, de 28 años, se mostró “decepcionado” por la imposibilidad de luchar por la victoria de etapa.

“Hoy es el primer cumpleaños de mi hijo. Quería ganar por él, es una pena”, lamentó.

Otras protestas

Esta 80ª edición de la Vuelta se ha visto salpicada desde el principio por manifestaciones diarias de activistas que protestaban, en particular, contra la presencia del equipo israelí Israel-Premier Tech en la tercera gran competición del año.

El miércoles, antes de la salida de la undécima etapa, varios corredores señalaron los riesgos para su seguridad tras la caída de uno de ellos provocada durante una de estas protestas.

“Entiendo que la situación no es buena, pero ayer sufrí una caída debido a una manifestación en la carretera. Por favor, solo somos ciclistas que hacemos nuestro trabajo y, si esto sigue así, nuestra seguridad ya no está garantizada. Nos sentimos en peligro”, insistió el ciclista italiano Simone Petilli en redes sociales.

Sigue la tensión en Bilbao.



Termino la etapa sin ganador.



Te lo cuenta @nacholabarga ✍️ https://t.co/qRsmZFAqYQ pic.twitter.com/qiHdtMggSv — MARCA Polideportivo (@MarcaTMF) September 3, 2025

El escalador del equipo belga Intermarché se cayó al suelo el martes durante la décima etapa cuando varios manifestantes cruzaron la carretera al paso del pelotón, que circulaba a gran velocidad, obligando a los ciclistas a frenar bruscamente.

Durante la contrarreloj por equipos de la quinta etapa, en Figueres, Cataluña, militantes con pancartas y banderas palestinas intentaron bloquear a los corredores del equipo Israel-PT y lograron frenarlos por unos segundos.

En la general, después del líder Vingegaard aparece Torstein Traen (equipo Bahréin Victorius) a 26 segundos, y en tercer puesto el portugués João Almeida (Team Emirates) a 38 segundos.