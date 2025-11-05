La Selección de Costa Rica continúa su participación en el Mundial de Qatar, vea cuándo y dónde seguir el partido

Selección Sub-17 de Costa Rica en su primer encuentro en el Mundial de Qatar.

Luego de su debut en el Mundial de Qatar ante Emiratos Árabes Unidos, la Selección de Costa Rica se medirá ante Senegal para luchar por la clasificación a la siguiente fase.

La “Sele” repartió puntos con EAU en el primer encuentro con un empate 1-1, en un partido intenso, marcado por la expulsión temprana de Isaac Badilla, quien recibió un partido de castigo, según informó la FIFA.

Con esto, Badilla podrá ver acción en el último partido de la fase de grupos, que será contra Croacia el próximo domingo a las 8:45 a. m.

Además, en ese encuentro el jugador Gabriel Sibaja recibió el premio a Jugador del Partido. Gabriel acaba de fichar por el Club Sport Herediano, procedente del Deportivo Saprissa.

Tras la primera jornada, el Grupo C de Costa Rica se encuentra con un cuádruple empate, dejando a los cuatro integrantes con un punto cada uno. Senegal y Croacia empataron 0 a 0 en su primer partido de esta fase.

El próximo partido de la “Sele” ante Senegal será este jueves 6 de noviembre a las 9:45 a. m. hora de Costa Rica y podrá seguirlo a través de Canal 7 y TD+.

La clasificación en este Mundial de Qatar tuvo un cambio, dándole el pase a la siguiente fase a los dos mejores de cada grupo (12 en total), y adicionalmente, los mejores ocho terceros lugares.

Con esta modificación en el formato, una victoria ante Senegal dejaría a Costa Rica con buenas posibilidades de avanzar de ronda. El empate o la derrota obliga a ganar en el último compromiso de la fase de grupos.

El entrenador Rándall Row, habló tras el primer partido, donde explicó que ve a la selección con grandes posibilidades de avanzar y dio su opinión sobre Senegal.

“Es un rival fuerte, potente, que es muy físico. Tenemos que estar bien atentos en los pelotazos largos, tiene gente rápida por los costados y creo que va a ser difícil, como todos”, explicó.