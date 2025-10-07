La muerte golpea a un futbolista de Primera División

El Municipal Pérez Zeledón difundió una nota luctuosa este martes 7 de octubre.

El Municipal Pérez Zeledón abraza a uno de sus futbolistas en un momento complicado. El club generaleño difundió una esquela en sus redes sociales solidarizándose con uno de los integrantes de su plantel.

“Nos unimos al dolor que embarga a nuestro futbolista Rawy Rodríguez Osorio, por el lamentable deceso de su padre el señor Alberto Rodríguez Hernández”, se lee en la nota luctuosa.

Además, Pérez Zeledón indicó en esa publicación: “Deseamos mucha fuerza para él, sus familiares y allegados en este momento tan triste. Nuestro más sentido pésame”.

El papá de Rawy Rodríguez tenía 74 años y falleció en Puntarenas, provincia en la que nació el futbolista.

Al conocer lo ocurrido, varios aficionados generaleños reaccionaron de inmediato a través de Facebook, dándole las condolencias al jugador.

Así lo hizo Mirian Mena, al escribir: “Mis más sentidas condolencias para Rawy y mucha paz y fortaleza a toda su familia. Descanse en paz Sr. Alberto”.

Giselle Fonseca anotó: “Mi más sentido pésame y fortaleza para la familia”.

Jeanneth Arias indicó: “Que descanse en paz y fortaleza para su familia y amigos”.

Carmen Flores citó: “Dios le de fuerzas a nuestro guerrero y familia”; mientras que Santi Papillo escribió: “Fortaleza a este buen jugador”.