La medalla de Pelé por el Mundial 1958 sale a subasta: vea cuánto puede llegar a costar

Pelé falleció en 2022. Aquí en una visita al camerino del Santos, donde disputó toda su carrera.

Londres, Reino Unido. La medalla que se entregó al mítico astro brasileño Pelé cuando ganó con su selección el Mundial de Suecia 1958 sale a subasta este mes en Inglaterra y se espera que pueda llegar a venderse por unas 500.000 libras esterlinas (670.000 dólares).

Esa medalla de “O Rei” cuando era adolescente forma parte de un catálogo de 450 objetos relacionados con el Mundial y puestos a la venta por los especialistas de recuerdos deportivos BUDDS, que aspiran a reunir en total unos dos millones de libras (2,6 millones de dólares).

Una camiseta que llevó Pelé en esa final de Suecia 1958 está estimada en más de seis millones de dólares en otra subasta que tendrá lugar en la sede de Sotheby’s en Nueva York y que tendrá lugar entre el 29 de junio y el 16 de julio -tres días antes de la final del Mundial 2026-.

En la final memorable de 1958, Pelé tenía 17 años y firmó un doblete en la victoria 5-2 contra la anfitriona Suecia.

Fue el primero de los cinco títulos mundiales de Brasil y también el primero de los tres que logró Pelé, fallecido en diciembre de 2022 a los 82 años después de haber sido diagnosticado con un cáncer de colon.

Entre los otros lotes de la subasta de Inglaterra se encuentra la camiseta que lució el arquero inglés Gordon Banks, autor de una parada extraordinaria ante Pelé en el Mundial de México 1970.

“Marqué un gol, pero Banks lo detuvo”, llegó a decir Pelé sobre aquella jugada.

También se subastará la medalla de oro de otra figura del fútbol inglés, Alan Ball, campeón del mundo en 1966.

Una subasta en línea tiene lugar del 1 al 21 de junio, con camisetas de los países participantes en el Mundial 2026, antes de una venta presencial el 25 de junio en las instalaciones de BUDDS en Wellingborough, en el centro de Inglaterra.