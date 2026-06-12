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La medalla de Pelé por el Mundial 1958 sale a subasta: vea cuánto puede llegar a costar

Una subasta aprovechará la euforia del Mundial para rematar objetos históricos relacionados con el fútbol

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Por AFP
Pelé falleció en 2022. Aquí en una visita al camerino del Santos, donde disputó toda su carrera. (Pedro Azevedo. Santos FC)







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