Fútbol

El Estadio Azteca, gran templo de Pelé y Maradona, revive su historia mundialista

De las glorias de Pelé y Maradona al debut de México ante Sudáfrica: el Estadio Azteca hace historia al inaugurar el Mundial 2026 como gran templo del fútbol

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Por AFP
Vista general del estadio 'Estadio Azteca' de la Ciudad de México antes del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre México y Sudáfrica.
Vista general del Estadio Azteca (oficialmente llamado Estadio Ciudad de México) antes del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre México y Sudáfrica. (EYEPIX/NurPhoto via AFP)







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