Keylor Navas desborda pasión por el clásico Newell’s Old Boys - Rosario Central: ‘Es el juego más importante de mi carrera’

Rosario, Argentina. Keylor Navas no acumula ni un mes en Rosario, solo suma tres partidos con Newell’s Old Boys y algunos pensarían que no tiene del todo claro lo que significa para sus fanáticos y la ciudad el clásico ante Rosario Central. Sin embargo, se equivocan, el compromiso del tico es tal, que está muy empapado de todo y desborda pasión.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌