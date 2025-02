Hinchada de Newell’s salva a Keylor Navas y lo ven como la piedra de esperanza

Rosario, Argentina. Fue uno de los últimos tres fichajes de Newell’s, pero sus paradas lo tienen en el podio de los futbolistas de La Lepra. Aunque Keylor Navas es uno de los más nuevos del plantel rojinegro, lo cierto es que el tico ya se ganó el respeto de su hinchada y es el único que tiene un reconocimiento de los suyos, en medio del difícil momento que atraviesa el equipo.

Ante Aldosivi, el tico hizo una gran parada (aunque estaba en fuera de juego); contra Central Córdoba tuvo un protagonismo total (al atajar cuatro intentos adversarios) y frente a Defensa y Justicia este miércoles, dos paradones lo hicieron merecedor de los aplausos.

Keylor Navas roba aplausos del Coloso Marcelo Bielsa

“Lo cierto es que es Keylor Navas y nada más. Nosotros tenemos un arquero de categoría mundial, pero nos faltan otros refuerzos y eso se nota demasiado en el rendimiento del equipo, porque así como queríamos un arquero, era claro que nos urgía un ‘9”, afirmó Emanuel, un conductor de aplicaciones de transporte que dice ser de Newell’s de toda la vida.

Otro aficionado, que andaba con camisa de Newell’s y pantaloneta, tuvo el mismo criterio, pero fue más allá y aseguró que, ante el momento que vive la institución, es totalmente increíble que un jugador como Navas quisiera venir a defender los colores rojinegros.

“Te voy a ser honesto, yo lo veo ahí debajo del arco y es para no creerlo, es que es Keylor Navas, y en este momento en el que Newell’s no está ni cerca de estar bien, es súper complejo lo que estamos viviendo, aunque tengamos un arquerazo”, puntualizó.

Para un grupo de amigos que se reunió en el Parque Independencia a pasar un rato antes del juego, lo de Navas es para destacar.

“Es el mejor fichaje de todo el mercado, como Keylor no hay otro, y lo hizo Newell’s. Pero ojalá esa jerarquía que tiene él pueda trasladarla a todo el plantel, porque no logramos que levanten. Siempre pensé que si había plata para un arquero, había para un ‘9′, pero bueno, de momento no ha sucedido”, añadió uno de los hinchas.

Keylor Navas, con sus paradas, liderazgo y compromiso, ya logró ganarse el respeto de la afición de Newell’s, esa tan exigente que tiene a su equipo totalmente contra la pared.

