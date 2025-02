Keylor Navas sobrevive a feroz ambiente por nuevo tropiezo de Newell’s Old Boys

(Newell's/Newell's Old Boys)

Rosario, Argentina. Decepción, frustración, enojo y dolor… Esas fueron las sensaciones que se vivieron este miércoles en el Coloso Marcelo Bielsa, casa de Newell’s Old Boys, equipo de Keylor Navas.

La derrota frente a Defensa y Justicia fue el batacazo que a todos les duele, desde el hincha con su cara roja y negra desbordada en la malla, suplicándole reacción a sus jugadores, hasta el entrenador de Newell’s, Mariano Soso, quien fundió su mirada en el césped y quedó sin reacción.

También Keylor Navas quedó anonadado después del golpe que significó el gol de Juan Miritello al minuto 93. Un contragolpe de tres pases fue suficiente para desatar un ambiente de tensión máxima en el reducto Marcelo Bielsa.

Keylor también miró al zacate, luego gritó una frase al viento, puso sus manos en la cintura y, con un semblante de pocos amigos, esperó la reanudación del partido, a sabiendas de que ya el tiempo no alcanzaba.

Desde la gradería popular empezaron a llover objetos de todo tipo al terreno de juego, y los cánticos llamando a una reacción leprosa fueron constantes, sobre todo porque el domingo se viene un cotejo que Newell’s no puede perder, ante Rosario Central, el clásico de la ciudad.

“Jugadores… Jugadores… No se los decimos más… Si no ganan el domingo… Qué… Se va a armar”, cantó al unísono todo el reducto. Atrás quedó la ‘joda’, el fernet (bebida que se consume en la previa) y el choripán; ahí solo había energía para cuestionar y exigir.

Pero la presión no quedó ahí, porque en la gradería se activó un dispositivo de seguridad para una salida sin inconvenientes, la cual no se dio. El equipo rival tuvo que esperar en el terreno de juego durante 10 minutos, mientras la policía hacía un túnel con escudos para que pudieran ingresar a su camerino.

Por su parte, en las afueras, sin tener una explicación clara, se armó un enfrentamiento entre seguidores y la policía, el cual llevó a escuchar decenas de detonaciones de pólvora, lanzamiento de piedras y balas de goma.

En el reducto leproso la situación no era sencilla. Los medios de comunicación de Rosario esperaban con ansias la llegada de Mariano Soso, técnico rojinegro, pero su aparición en conferencia de prensa tuvo que esperar casi una hora. Reunión con el camerino pidiendo reacción inmediata, porque el partido que Newell’s no tiene permitido ni siquiera empatar está a la vuelta de la esquina.

Al hincha de La Lepra poco le interesa hoy que su equipo lleve solo un triunfo en cinco juegos y únicamente un gol marcado. Ellos solamente desean que contra Rosario la dinámica sea diferente.

“Es que mirá, ché… No está permitido perderlo, ellos lo saben. Ese juego es la vida, yo daría todo lo que tengo y he ganado con tal de darle a Central”, afirmó uno de los seguidores de Newell’s, Benjamín Peña.

En medio de la algarabía que implica que Newell’s juegue, si al equipo no le va bien, el ambiente se pone muy fuerte. Los seguidores exigen al máximo, sin importar nada. Ejemplo de esto fue cómo la gradería se metió con un referente, en su momento, Ever Banega, quien notó la tensión al cobrar los tiros de esquina.

Keylor Navas lució por primera vez la cinta de capitán de Newell's Old Boys, el tico lo hizo ante Defensa y Justicia. (Newell's Old Boys/Newell's Old Boys)

Si sirve de consuelo, al menos para Keylor, es que el Halcón es el único aplaudido de su oncena, el que levanta a sus seguidores de las plateas y provoca un reconocimiento de la barra… Aunque al final, el rendimiento colectivo termina llevándose cualquier buena impresión consigo, y hasta el mismo Navas prefirió abandonar rápidamente la gramilla del estadio con el pitazo final.

De Keylor se destaca su aplomo en el marco, su deseo por ver a su escuadra mejor y su liderazgo; también su reacción felina, la cual le dio dos paradas determinantes que evitaron que todo empeorara antes del cierre.

El Coloso Marcelo Bielsa no aguantó más y explotó con todo; Newell’s urge de levantarse y limpiar su cara. Como dijo su entrenador: “Esta es una oportunidad de cambiar la dinámica y escribir la historia propia”. Keylor no puede solo; su plantel necesita ganar sí o sí… No hay más allá, pero el escenario es inmejorable: en casa y ante el rival que hay que ganarle siempre.

