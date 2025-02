Técnico de Keylor Navas se tambalea en la cuerda floja... ¿El clásico contra Rosario será su salvación?

La guillotina amenaza la cabeza de Mariano Soso, técnico de Newell’s Old Boys, el nuevo club del costarricense Keylor Navas. Y no es para menos, tras cinco fechas disputadas, Newell’s tiene cuatro derrotas y una victoria.

En el partido de este miércoles contra Defensa y Justicia, Soso y la dirigencia de Newell’s debieron soportar un ambiente hostil, y al final, tragaron grueso ante la derrota 0-1 en tiempo de reposición, al minuto 90+3.

”Yo sigo siendo el técnico mientras el equipo no me diga algo distinto”, dijo Mariano Soso en conferencia de prensa, luego del encuentro frente a Defensa y Justicia, en el que La Nación estuvo presente.

La prensa que le da cobertura a Newell’s disparó fuerte contra Soso y le preguntó si el equipo es el reflejo del entrenador.

”Yo lo que creo es que Newell’s tiene unos pasajes valorables, pero no sostenidos en el tiempo. Esto no nos permite imponernos, tenemos que ver cuáles son nuestras fortalezas”, respondió el estratega, quien se mostró tranquilo y ecuánime.

Pese a lo equilibrado que se mostró el entrenador, las redes sociales explotaron en su contra, y así se lee en X (antes Twitter).

Un usuario identificado como Nano escribió que es uno de los peores técnicos que recuerda, despedido de todos lados. Tomás Vidal posteó: “A Mariano Soso más pronto lo van a echar de Newell’s por su mala campaña”.

El usuario Newell’s en imágenes escribió: “Habla lindo, vende falsas ilusiones, usa muchos sinónimos y termina siendo un chanta (engaño) que no sabe nada. Mariano Soso”.

En el encuentro, Soso cuidó a Ever Banega, posiblemente pensando en el clásico del próximo domingo contra Rosario, pero como su escuadra no carburaba, lo incluyó en el segundo tiempo. Banega sirvió un par de pases con sello de gol, pero sus compañeros no aprovecharon en la ofensiva.

”El partido tuvo paridad, enfrentamos un rival que lo hace muy bien, pero tuvimos acciones compartidas. Fue un juego de ataque por ataque, al final eso no era conveniente. No ganar en condición de local, pues adeudamos”, opinó Soso.

Mariano Soso, técnico de Newell’s Old Boys, en conferencia de prensa, luego del partido contra Defensa y Justicia. (Esteban Valverde/Esteban Valverde)

Respecto al clásico contra Rosario, el domingo próximo a las 2 p.m., hora de Costa Rica, Mariano Soso lo ve como la oportunidad para levantar la cabeza.

”El juego (clásico) será una muestra para ver de qué estamos hechos. El mensaje interno es lo que significa jugar un clásico, la oportunidad de imponernos y escribir nuestra propia historia. Es un momento complejo para el hincha, para nosotros, pero en esta cuerda floja tenemos la oportunidad de ver cómo se atraviesa esto”, destacó el timonel de Newell’s.

La Nación está en Argentina cubriendo los partidos de Keylor Navas. La información llega gracias a la Agencia de Viajes Gurú.