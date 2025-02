Keylor Navas despierta la admiración de un histórico guardameta de Newell’s

Rosario, Argentina. Carlos Panciroli es un histórico guardameta de Newell’s Old Boys, por él pasa la vida rojinegra, porque ve tanto el futuro como el presente y fue parte del pasado. Actualmente es el director deportivo de la Escuela Malvinas Argentinas, el principal centro de formación del club Leproso, pero además fue arquero en aquel histórico título que consiguió el hoy equipo de Keylor Navas en 1984 y analiza el presente del plantel desde su posición.

Desde su oficina en las Malvinas, Panciroli habló con *La Nación*, que se enuentra en suelo argentino cubriendo los partidos del Halcón esta semana. En medio de un fuerte calor y a la espera de que los chicos que pertenecen al centro formativo ingresen, el exguardavallas aseguró estar todavía incrédulo ante la llegada de una figura como Keylor Navas a Newell’s.

- ¿Qué le ha parecido la llegada de Keylor Navas a Newell’s? Ya con minutos jugados, se puede hablar... Copiado!

- Para mí, que Keylor llegue a Newell’s es darle un lugar importante en el fútbol mundial al club. Ya tuvimos a Maradona, Maxi Rodríguez... estos son jugadores que a nivel europeo triunfaron, pero demuestra que podemos recibir figuras. Ahora también hay un mensaje que poca gente vio, y es que él eligió a Newell’s. Pero vean el momento en el que está Newell’s, eso a mí me genera gran satisfacción porque se denota que él viene a ponerse la camiseta y ayudar en un momento complejo.

LEA MÁS: Keylor Navas sobrevive a feroz ambiente por nuevo tropiezo de Newell’s Old Boys

- ¿Y en cancha qué tal? ¿Lo convence? Copiado!

- Lo he visto muy bien. Hablaba con los muchachos de acá, de las Malvinas, y uno tenía la duda por la cantidad de tiempo que estuvo parado. Eso siempre afecta. Pero se ve que está muy bien. Ahora es cuando uno le nota su profesionalismo, porque si él no hubiera estado entrenando no podría resolver como lo está haciendo. Yo que fui arquero, sé lo que es estar parado y cómo eso influye... Keylor está muy bien, pero no tengo duda de que estará mucho mejor. A mí, honestamente, hasta me sorprende que viniera a Newell’s.

- ¿Cómo describiría a Keylor Navas? Copiado!

- Keylor de siempre, no de ahora, es un arquero que ataja, así de sencillo. Ahora te voy a decir que él tiene un estilo raro, porque no es técnico. Él es un arquero espectacular, pero no es moderno... Ahora tiene una ventaja y es que las agarra todas. Tiene una altura buena y se le ve reacción rápida. Sus reflejos son buenísimos y acumula una personalidad bárbara. Él tiene lo que tiene que tener un arquero.

- Llega con 38 años a Newell’s... Copiado!

- Keylor es un arquero veterano, pero al mejor nivel del mundo. Jugó en el mejor equipo del mundo, solo pensá lo que eso significa... Keylor puede jugar tranquilamente hasta los 40 años... Solo pensá que si está así y estuvo seis meses detenido, ahora con ritmo va a volar.

- ¿Cómo es la portería de Newell’s? Copiado!

- Es muy difícil, es compleja, es exigente el puesto de arquero. Acá yo te diría que los porteros más históricos son Norberto Scoponi, quien era el titular cuando yo estaba, y Justo Villar (exarquero de la selección de Paraguay).

LEA MÁS: Hinchada de Newell’s salva a Keylor Navas y lo ven como la piedra de esperanza

A Justo Villar lo veo como a Keylor, porque es un líder nato, un gran tipo. Keylor puede ganarse a la gente de Newell’s, así como Justo lo hizo en su momento. Keylor tiene todo para entrar en la historia, ojalá Newell’s lo acompañe con un buen equipo para que lo pueda hacer.

- ¿Entra Keylor en el liderazgo de Newell’s? Copiado!

- A Keylor lo ponemos con Ever Banega a dirigir esa planilla. Lo de Navas es, por ejemplo, para Josué Reinatti, sencillamente espectacular (arquero suplente de Newell’s).

Esta cobertura es posible gracias a la Agencia de Viajes Gurú.