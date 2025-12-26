Kenyel Michel: seis meses mágicos, un negocio millonario y el adiós perfecto a Alajuelense

Kenyel Michel le marcó tres goles a Saprissa en el Torneo de Apertura 2025, en su último semestre con Liga Deportiva Alajuelense.

A Kenyel Michel le cuesta asimilar que no está soñando, porque todo le llegó de golpe, al punto de que estos últimos seis meses fueron los más mágicos de su carrera hasta ahora. Y también comprende que esto apenas empieza.

Desde pequeño soñaba con jugar en Liga Deportiva Alajuelense y ser campeón. Después de eso, ambicionaba con trabajar duro para dar otro paso y convertirse en legionario algún día.

Mientras que en la cancha aquel chiquillo oriundo de Limón se entrenaba a diario con esas metas a futuro, en las aulas del Centro de Alto Rendimiento (CAR) también mostraba su gambeta como un alumno de cuadro de honor.

Una de las primeras decisiones de Óscar Ramírez fue que aquel joven de la cantera rojinegra debía regresar, porque cuando estuvo a préstamo con Cartaginés brillaba con luz propia. Y el “Macho” lo tenía en sus planes.

Volvió y ni siquiera él mismo sabía que estaría a punto de darle un giro radical a su carrera, siendo importante para Alajuelense y atrapando la atención del Minnesota United de la Major League Soccer (MLS).

Dicho club no escatimó en desembolsar la primera cifra elevada que lanzó la Liga como respuesta a finales de agosto, cuando recibió una consulta inicial de cuánto costaba la ficha de ese futbolista. Todo se concretó en cuestión de pocas horas y parecía una historia de no creer.

Alajuelense hizo negocio redondo

El negocio que hizo Liga Deportiva Alajuelense con Kenyel Michel no se trató solo de una venta por la que percibió alrededor de $1,3 millones; sino que más bien ese fue un primer ingreso que a futuro se puede multiplicar.

La operación se concretó como un plan en el que la Liga podría recibir más dinero a corto, mediano o largo plazo, según el destino que el propio futbolista forje con su rendimiento cuando debute como legionario.

“La Liga vende un porcentaje de la ficha, vendimos un 60% en alrededor de $1 millón ($1,3 millones) y después Minnesota tiene chance de comprar otro 20% o 30% por un monto importante también. Y después, la Liga se dejaría una futura venta con eso también”, explicó el representante del futbolista, Kurt Morsink, en setiembre pasado, en Tigo Sports Radio.

Alajuelense también logró que Kenyel Michel se quedara a préstamo por lo que restaba de este año, porque en el club tenían claro que sería clave para la obtención de sus objetivos.

Kenyel Michel y Anthony Hernández fueron dos hombres claves para Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Goles claves de Kenyel Michel

El futbolista era importante en el esquema del “Macho”. Por ejemplo, anotó los dos goles en la victoria de Alajuelense en el clásico de fase regular contra Saprissa, en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Hubo una lesión que lo frenó y le cortó el ritmo, pero al recuperarse, volvió con todo.

En los últimos días, después del tricampeonato en la Copa Centroamericana de Concacaf, Kenyel Michel confesó que tenía una “obsesión”, porque quería irse de Alajuelense siendo campeón nacional.

Y no se guardó nada. Fue él quien protagonizó la reacción inmediata de la Liga en la “Cueva”, al anotar en el Estadio Ricardo Saprissa apenas tres minutos después de que Orlando Sinclair abrió la cuenta, en el partido de ida de la final de segunda fase entre rojinegros y morados.

El desenlace de la historia ya es conocido: el clásico en Tibás quedó 2-2; mientras que en la Catedral, la Liga ganó 3-1, coronándose campeón nacional con un global de 5-3, sin gran final, justo como Kenyel Michel lo ansiaba.

“Me toca decir adiós a un equipo que ha sido parte de mi vida desde que era un niño. La Liga no fue solo un club para mí, fue una escuela de vida. Me enseñó a creer en mis sueños, a seguir adelante cuando las cosas no salían bien, y a celebrar con todo mi corazón cuando llegaban los momentos felices”, escribió Kenyel Michel en su cuenta de Instagram.

Ahí mismo apuntó que cada partido, cada gol, cada alegría y cada lágrima que vivió con la Liga van a quedar por siempre en su corazón.

“Ser manudo no es solo ser hincha, es algo que se lleva dentro, algo que nunca se olvida. Gracias Alajuelense, por todos los recuerdos, por las emociones que me hiciste sentir, y por marcar mi vida y mi historia para siempre”, agregó.

Por su parte, Alajuelense lo despidió diciéndole que no se trata de un adiós, sino un hasta pronto. Y le dedicó este mensaje: “¡Gracias, Kenyel! Por siempre defender la rojinegra como un verdadero manudo de corazón. Esta siempre será tu casa. ¡Muchos éxitos en esta nueva etapa como legionario!”.

