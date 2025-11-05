Kendall Waston es el llamado a detener la pesadilla que estuvo a punto de hundir a la Selección de Costa Rica

Kendall Waston y el arquero Keylor Navas, demostraron su experiencia en los partidos ante Honduras y Nicaragua.

Su corpulencia, estatura y experiencia hacen del defensor Kendall Waston la figura ideal para detener a la pesadilla de Haití, que tuvo contra las cuerdas a la Selección de Costa Rica en el segundo partido de la fase final de la eliminatoria mundialista de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

Kendall, sin duda, tendrá la misión el próximo 13 de noviembre de mantener bien vigilado al delantero haitiano Duckens Nazon, quien le marcó un triplete a la Tricolor, que estuvo a punto de perder ante los caribeños, pero finalmente rescató un empate 3-3 de forma agónica gracias a Juan Pablo Vargas.

Duckens Nazon anotó de penal, en una gran acción individual y de chilena, siendo imparable para una defensa costarricense que sufrió ante su fortaleza y poder goleador.

Ahora Kendall, quien estuvo presente en los partidos ante Honduras (0-0) y Nicaragua (4-1), deberá imponerse nuevamente en la zaga nacional como lo hizo en los dos juegos anteriores, luego de ser convocado prácticamente de urgencia para reforzar una defensa endeble a la que le habían marcado cuatro goles en dos compromisos.

El cuadro tico es segundo en el Grupo C con 6 puntos, mientras Haití tiene 5 puntos y Honduras 8 puntos, por lo que debe triunfar en sus dos próximos encuentros para sellar su boleto a la Copa del Mundo del 2026 sin depender de otros resultados.

La experiencia del defensor morado fue fundamental en el duelo frente a los catrachos, en el estadio Francisco Morazán, siendo uno de los puntos altos del equipo, al igual que ante los pinoleros, donde se impuso en el juego aéreo.

“Tenemos que mejorar todos los detalles muy bien, estar concentrados en el estudio de los rivales, pero lo principal es qué vamos a hacer nosotros, cómo vamos a tratar de sopesar sus virtudes. Nosotros tenemos que tratar de fluir y hacer un excelente fútbol”, explicó Waston mediante un video enviado por la Fedefútbol.

La Tricolor se concentró el martes por la tarde y este miércoles inició el microciclo con jugadores del medio local.

Una Selección Nacional ordenada

Kendall, quien no había estado en el proceso de Miguel Piojo Herrera, demostró que su llamado era importante para darle confianza a un grupo que venía dando tumbos.

“Debemos tener un equipo muy ordenado para estar siempre bien parados en las transiciones de defensa a ataque, para no vernos sorprendidos. La experiencia de los jugadores de más rodaje será importante en los detalles ante la presión de querer ir a ganar, por lo que esperamos reforzar diferentes aspectos junto al entrenador”, agregó Waston.

De acuerdo con el “Gigante de la Selección”, siempre es un honor integrarse al combinado patrio, y está seguro de que el grupo estará bien preparado para afrontar los dos compromisos cruciales en busca de la clasificación al Mundial.

“Tenemos un ambiente lindísimo. La verdad, todos estamos desesperados por entrenar y acatar todas las órdenes que se nos van a dar, porque sabemos la importancia de estos dos partidos y tenemos esa linda sensación de aspirar a un Mundial”, enfatizó Waston.

Al consultarle sobre el apoyo recibido de la afición, que viajaría en buen número para el partido en Curazao ante Haití y llenaría el INS Estadio para el juego ante Honduras, el mundialista en Rusia 2018 y Catar 2022 destacó que será fundamental para el plantel.

“Sabemos que con el apoyo de los costarricenses se va a crear una sinergia lindísima. Queremos ir paso a paso, sacando los tres puntos ante Haití, y en casa, con el estadio a reventar, será otra cosa, otro ambiente. Todos estamos anuentes a lo que va a pasar”, manifestó Waston.