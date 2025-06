Joseph Joseph arrasa en las elecciones y se reelige como presidente de Alajuelense

366 asociados de Liga Deportiva Alajuelense votaron este sábado y por goleada, la mayoría decidió que Joseph Joseph seguirá siendo el presidente de la institución rojinegra por los próximos dos años. Él ganó la elección con el 83% de los votos (301 sufragios).

Al imponerse la papeleta oficialista, también fueron electos Raúl Pinto (vicepresidente 2), Rigoberto Carvajal (tesorero), Tomás Guardia (prosecretario) y Óscar Alvarado (vocal 2).

Todo pasó en una contienda con tintes históricos, en la que José Cabezas encabezó la papeleta de Transparencia Rojinegra, aspirando al puesto de presidente. Cabezas consiguió el 17% de los votos (59 sufragios).

Además, se registraron seis votos entre nulos y blancos.

En la fórmula de Cabezas estaban postulados a otros cargos Guillermo Cornejo (vicepresidente 2), Arturo Baltodano (tesorero), Pamela Solano (prosecretaria) y Jorge Moya (vocal 2).

Pero también estaba en elección el cargo de fiscal legal, puesto en el que se reeligió Juan Carlos Tristán con 298 votos, ganándole el pulso a Marco Vinicio Araya (62 votos).

Lo que pasó este 7 de junio de 2025 en el gimnasio multiusos del Salvador Soto “Indio Buroy” quedará en los registros históricos del club como una de las jornadas democráticas más concurridas en sus casi 106 años de existencia.

El paso a paso en la elección

De los asociados que tiene la Liga, 930 poseen el estatus de “activo”, lo cual aparte de voz, eso les otorga la posibilidad de votar, como pasó en esta ocasión, en la que los rojinegros elegían al presidente y otros cargos.

No llegaron todos, pero sí una cantidad importante entre quienes van a escuchar la rendición de cuentas, a expresar sus propios puntos de vista y los que pueden votar. El club reportó que acudieron cerca de 450 asociados.

La reelección

Según el artículo 22 de los nuevos estatutos de Alajuelense, un integrante de la directiva ahora puede mantenerse más de tres periodos, independientemente del puesto que haya tenido.

Eso aplicó esta vez, porque en el caso de Joseph Joseph, aunque él apenas tiene dos años en la presidencia, entró a la directiva antes del cierre de la gestión de Raúl Pinto, y también acompañó a Fernando Ocampo en su mandato.

Algunos tenían duda sobre la manera correcta de interpretar ese artículo 22, porque podía ser con la votación directa.

Es decir, los asociados activos marcaban con X por la papeleta 1 o por la papeleta 2, y que en caso de que ganara la oficialista, si era con las dos terceras de los votantes (67%), se reelegía Joseph Joseph, pero si su ventaja era por menos, entonces la presidencia recaía sobre el suplente, León Weinstok.

Unos cuantos pensaban que el artículo debía interpretarse como que primero la Asamblea decidiera si autorizaba o no a Joseph Joseph a la reelección, con una votación de las dos terceras partes de los presentes. Si le daban el aval, entonces entraba de candidato, y no, entonces la postulación la asumía el suplente.

La Asamblea de Liga Deportiva Alajuelense fue muy concurrida. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

La Nación le formuló la consulta al fiscal legal del club, Juan Carlos Tristán, quien dijo: “Ambas interpretaciones puede ser sostenidas. Al final, será la interpretación de la Comisión Electoral la que prevalece y la que habrá que respetar. Ambas tienen puntos válidos. Y ese es un ejemplo más de los problemas de redacción que tienen los estatutos de la Liga”.

Un asociado contó a La Nación que efectivamente, mencionó ese punto, pero que la Comisión Electoral compuesta por Fabio Villalobos Campos, Miguel Rodríguez Gómez y Manrique Lara Bolaños lo rechazaron, porque ya esa posibilidad de reelección está en el estatuto y, que por lo tanto, no debía someterse a votación.

Fue a las 11:13 a. m. cuando se abrieron las mesas de votación, y a partir de ese momento, había dos horas para que los asociados cumplieran con su deber y su derecho.

Una asociada mencionó que varias personas hicieron uso de la palabra y que, cuando Raúl Pinto tomó el micrófono, se escuchó una bulla en señal de respaldo.

“Aquí veo gente que era de don Raúl que tenía años de no venir a votar, eran socios, pero no venían. Y como Joseph Joseph y él hicieron esa fusión, decidieron venir a votar”, comentó la asociada, que pidió no revelar su nombre.

El tiempo transcurría y una vez cerradas las urnas, a la 1:13 p. m., venía otra espera para conocer los resultados. Los encargados del escrutinio se tomaron su tiempo para el conteo.

Mientras tanto, diferentes asociados eran escuchados por todos.

Las quejas se enfocaban en la misma frustración de ver que lo hacen todo para conseguir el campeonato nacional y que un detalle en los últimos partidos prolonga la sequía, que confían en que se acabará con Óscar Ramírez y el empuje de los cachorros, como Isaac Badilla, más otros futbolistas experimentados.

También molestia porque unos pocos aficionados meten en problemas al equipo y regalan la localía en una gran final, como pasó con la botella lanzada a la cancha en el último clásico, o la bombeta reventada sin autorización cuando ya se había consumado el pase a la gran final.

Eso ocurría mientras se contaban las papeletas, un proceso que se demoró, porque los encargados debían contar muchas papeletas.

Finalmente, a las 4 p. m., hubo humo blanco y se supo el resultado: Joseph Joseph sigue al frente de la institución rojinegra con el compromiso de continuar trabajando por el club.

