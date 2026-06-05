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Joseph Joseph ante declaraciones de Raúl Pinto: ‘No pienso caer tan bajo’

El presidente de Liga Deportiva Alajuelense, Joseph Joseph, afirma que a Óscar Ramírez no lo deben politizar

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Por Fanny Tayver Marín
Joseph Joseph respondió de manera tajante ante las últimas declaraciones brindadas por Raúl Pinto.
Joseph Joseph respondió de manera tajante ante las últimas declaraciones brindadas por Raúl Pinto. (Prensa Alajuelense y Archivo LN/Fotocomposición en Canva)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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