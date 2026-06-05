Joseph Joseph ante declaraciones de Raúl Pinto: ‘No pienso caer tan bajo’

Liga Deportiva Alajuelense se encuentra en pretemporada, pero también en plena campaña política. El sábado 13 de junio será la asamblea general ordinaria, en la que entran en elección los puestos de vicepresidente primero, secretario, protesorero, vocal primero y vocal tercero; así como el fiscal financiero.

Aparte de la papeleta oficialista, Raúl Pinto y Aquiles Mata comandan Un nuevo capítulo; otro grupo de asociados muy activos en comisiones integran Grandeza Rojinegra y Transparencia Rojinegra, que también se postulará.

“Es parte de la democracia que hay en la Liga. Somos una asociación deportiva. Cualquier grupo que considere que pueda aportarle a la institución está en su derecho de presentar su candidatura y que sean los asociados los que decidan”, expresó el presidente de Alajuelense, Joseph Joseph.

La directiva de la Liga está conformada por diez personas. En caso de que una decisión se someta a votación y haya empate, el presidente tiene doble voto.

A Joseph Joseph también le preguntaron qué piensa de las declaraciones de Raúl Pinto, quien afirma que perdió una votación por 9-1 sobre la continuidad de Óscar Ramírez. Y que renunció a la junta, al no sentir respaldo.

“Primero me parece muy desafortunado la verdad y lo que menos conveniente veo es que se politice un tema de alguien tan querido dentro de la institución como es Óscar Ramírez. La verdad que por lo menos de mi parte no pienso caer tan bajo.

”Óscar Ramírez es una institución dentro de Liga Deportiva Alajuelense. No se merece que se politice ese tema y no voy a caer en eso. Óscar siempre tiene las puertas abiertas para volver a esta, que yo sé que es su institución”, afirmó Joseph Joseph.

La Nación buscó al propio Óscar Ramírez para conocer su criterio sobre todo lo que se ha dicho en los últimos días, pero él quiere mantenerse perfil bajo y no brindará declaraciones.

Durante esta semana, Raúl Pinto indicó en el programa 120 Minutos de Monumental que su decisión de salir de la directiva fue porque se sintió mal, al verse sin apoyo.

“No estaba dentro de lo que yo pensaba que se debía de hacer, preferí hacerme a un lado y crear este burumbún, pero fue por decisión propia y fuerte”, aseguró Raúl Pinto.

También dejó ver que no se arrepiente de la vez que dijo que después de título de Alajuelense llegarían más porque estaba “muy animado” y por “ese sentido de ganador” que él tiene.

Además, aseguró que el equipo no cuenta con líderes: “Alexis Gamboa un poco, y tenemos el otro que es Celso, pero Celso es un jugador que a veces aguanta 15 minutos”.

Pinto puso un ejemplo de lo que considera falta de liderazgo: “A veces yo quisiera agarrarlo del pescuezo a Creichel (Pérez) porque hace unas jugadas pero se vuelve loco. Y no hay nadie ahí, no en el cuerpo técnico, sino en el partido, le diga: ‘No haga esto, céntrela, pásela”.

Según él, eso en Saprissa no pasa, porque puso de ejemplo a David Guzmán, como una persona que le ayuda a los morados en el camerino. O todo el tiempo que estuvo Christian Bolaños en el club.