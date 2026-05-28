Raúl Pinto habla de la salida de Óscar Ramírez y cuenta por qué quiere volver a la directiva de Alajuelense

Raúl Pinto afirma que los demás directivos de Liga Deportiva Alajuelense no querían la continuidad de Óscar Ramírez.

Desde que renunció al cargo de vicepresidente II de Liga Deportiva Alajuelense, unos días después de la salida de Óscar Ramírez, Raúl Pinto no había concedido ninguna entrevista.

Su primera aparición después de eso la hizo en el pódcast de Soy Manudo, conducido por aficionados rojinegros.

Ahí explicó que quiere volver a la directiva, postulándose en el cargo de vicepresidente I y en una papeleta llamada “Un nuevo capítulo” y en la que lo acompañan Aquiles Mata, Henry Zamora y Carlos Aguirre.

“Raúl Pinto ya es muy conocido, ya más bien aburre y esta idea mía de llegar otra vez de nuevo, sería la tercera vez que entro a una Junta Directiva, es porque tengo que lograr algo que yo tengo en la mente, que es que si no puedo a nivel de jugadores, tengo que hacerlo a nivel de cuerpo técnico”, comentó Raúl Pinto.

Asegura que la institución debe volver a sus raíces, a eso que ha hecho grande al club y lo que le ha dado historia.

“¿Qué es la idea de mi regreso? Un Pinto reforzado, llegar a la Junta Directiva y no irse a pelear con Joseph (Joseph), sino que vea con más fortaleza al grupo que quiere cambiar un poquito la idea de lo que hoy es Liga Deportiva Alajuelense”, citó.

Según él, se trata de hacer contrapeso en la toma de decisiones, en una directiva integrada por diez miembros y en la que el voto del presidente cuenta doble en caso de empate, en la toma de decisiones.

“La parte mía es más deportiva, voy a escarbar toda la parte deportiva y me voy a mantener ahí. Aquiles es el peleón de la película, él va a ir a a defender y tal vez no hemos visto esa defensa fuerte. Y en el caso de Carlos Aguirre, va ir a ver abajo, al jugador, quiénes son los líderes”, citó.

Él cree que a Alajuelense le va a costar mucho este semestre venidero, porque al cambiar de entrenador, le toca empezar de cero.

“Mi idea es conservadora, quiero liderazgo, hemos perdido identidad. Yo veo a Saprissa y pucha, cómo es posible que el enemigo sea más pensante que nosotros. La idea que yo tengo es que el cuerpo técnico tiene que ser de la casa, jugadores con identidad”, citó.

Eso fue lo que dijo sobre sus planes de cara a la elección que se avecina para el cargo de vicepresidente I y otros puestos en la Liga.

Pero la mayor parte de su conversación en el pódcast de Soy Manudo la dedicó a referirse a la salida de Óscar Ramírez.

“Lo sacaron por la puerta de atrás, qué dolor, una persona que nos ha dado seis campeonatos. Yo hoy, no lo creo”, apuntó Raúl Pinto.

Mencionó que el “Macho” le pidió ciertas cosas a la Junta Directiva y que se sentía al 100% para seguir. Contó que para los dirigentes, todos los entrenamientos del equipo debían ser en la mañana, como una medida para combatir la indisciplina.

“Porque tenemos jugadores que en la madrugada hacen cosas que no deberían de hacer y si no entrenábamos en la mañana, en la mañana pasaban acostados y llegaban en la noche muy tranquilos”, citó Raúl Pinto.

Él se muestra en desacuerdo con esa medida, porque cree que los entrenamientos no deberían ser al gusto de los jugadores.

“El otro punto que no se aceptó fue el de Pierluigi Morera como preparador físico y venía Johnny Acosta, porque es de los que mejor trabaja la línea y es un muchacho muy vivo, que le puede enseñar a los jóvenes. Y venía Pipo (Giancarlo González), porque no tenemos líderes en la institución. ¿Cuáles son los líderes?”, cuestionó.

Raúl Pinto asegura que para él fue doloroso ver cómo todos los demás directivos estaban en contra de todo lo que solicitaba Óscar Ramírez.

“Decían que Pierluigi había dejado de entrenar hace rato, que estaba desactualizado y él terminó con Saprissa en 2022. Tampoco es mucha cantidad de años; que Pipo era un jugador que podía ser un tercero, cuarto o quinto defensa. Johnny que estaba comenzando, que no tiene posibilidades de ser entrenador, que está comenzando”, apuntó.

Contó que él personalmente habló con Óscar Ramírez durante diez partidos y él le insistía en que se trajera de una vez a Johnny Acosta como un segundo asistente técnico.

“Y hablamos de la falta de liderazgo en el equipo y pensó en Pipo, porque es un líder dentro de la institución (...). Querían entrenar todos los días en la mañana, que no le estaban dando posibilidades a las ligas menores y un montón de cosas y yo lo sentí que estaba preparado, que ya había un movimiento”, afirmó.

También dijo que mientras que los otros directivos estaban en contra; Carlos Vela quería dejarlo y que el “Macho” quería mantenerse. Según él, hubo una votación que la perdió por 9-1 y por eso renunció a la directiva.

“No es que estén en contra, sino que no quisieron renovarle a Óscar Ramírez. Uno no puede decir que estén en contra, porque Óscar es un muy buen entrenador, pero no querían renovarle”, expresó Raúl Pinto.

Los integrantes de la Junta Directiva de Alajuelense no se han referido a lo que expresó el exjerarca del club. Sin embargo, según fue posible conocer por una fuente interna, pronto podrían pronunciarse para aclarar varios puntos de lo que expuso el candidato a la vicepresidencia I de la Liga.

Alajuelense todavía no ha convocado a Asamblea, pero según los estatutos, debe realizarse en la primera quincena de junio.

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