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Raúl Pinto habla de la salida de Óscar Ramírez y cuenta por qué quiere volver a la directiva de Alajuelense

Raúl Pinto conversó durante dos horas y media en el pódcast ‘Soy Manudo’, conducido por aficionados de Liga Deportiva Alajuelense

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Por Fanny Tayver Marín
Raúl Pinto y Óscar Ramírez están de nuevo juntos en Liga Deportiva Alajuelense.
Raúl Pinto afirma que los demás directivos de Liga Deportiva Alajuelense no querían la continuidad de Óscar Ramírez. (Mayela López/Fotografía)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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