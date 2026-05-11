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Raúl Pinto busca volver a la directiva de Alajuelense tras su renuncia: esta es su papeleta

Liga Deportiva Alajuelense tendrá elecciones para vicepresidente I y otros cargos en la primera quincena de junio y Raúl Pinto comanda una papeleta

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Por Fanny Tayver Marín
El movimiento 'Un nuevo capítulo' se armó y de una vez empieza a buscar votos para llegar a la directiva de Liga Deportiva Alajuelense.
El movimiento 'Un nuevo capítulo' se armó y de una vez empieza a buscar votos para llegar a la directiva de Liga Deportiva Alajuelense. (Cortesía Aquiles Mata/Cortesía)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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