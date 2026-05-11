Raúl Pinto busca volver a la directiva de Alajuelense tras su renuncia: esta es su papeleta

El movimiento 'Un nuevo capítulo' se armó y de una vez empieza a buscar votos para llegar a la directiva de Liga Deportiva Alajuelense.

Liga Deportiva Alajuelense ni siquiera ha convocado a la Asamblea Ordinaria que según los estatutos debe realizarse durante la primera quincena de junio, pero ya hay una papeleta armada para la elección de los puestos de vicepresidente I, secretario, protesorero, vocal primero, vocal tercero y fiscal financiero.

El movimiento está liderado por Raúl Pinto, quien hace unos días renunció al cargo de vicepresidente II, al que llegó hace un año como parte de la papeleta oficialista de Joseph Joseph.

“El asunto surge porque como renuncia Raúl a la junta directiva y se da porque él sentía que no tenía el respaldo necesario para poder ejercer un liderazgo acorde con lo que había pensado cuando aceptó ingresar a la papeleta de don Joseph”, expresó Aquiles Mata, quien forma parte de este grupo que aspira a llegar a la directiva rojinegra.

“Él realmente tiene muchas condiciones y mucho que dar, pero necesita un grupo afín que apoye su gestión y en esta semana nos convocó para ver si queríamos acompañarlo y decidimos conformar el grupo para presentarlo como una opción a la asamblea”, citó el exdirectivo.

Aparte de Raúl Pinto como vicepresidente I y Aquiles Mata como secretario, también cuentan con Henry Zamora como protesorero y Carlos Aguirre como vocal 1. Les falta definir el nombre de a quién postularán para vocal 3, que sería una mujer.

“Somos personas que hemos recorrido este asunto, tenemos experiencia, liderazgo y conocimiento en el quehacer de Liga Deportiva Alajuelense y por eso se conformó el grupo. Además de eso, hay muchos asociados que están queriendo que se dé una reestructuración de la junta, no es quitar a la junta”, apuntó Aquiles Mata.

Él lo considera como la oportunidad de conformar un grupo que colabore con la gestión, integrado por personas con experiencia en el teje y maneje de un equipo de fútbol.

“Todo este grupo que estamos conformando, estuvimos hace once años, cuando el equipo quedó con 29 títulos, de los cuales, cinco fueron en nuestra gestión y cuatro subcampeonatos también.

”De ahí para acá como que ha habido una sequía de títulos lamentablemente y eso lo sufre el aficionado. Ya nos dimos el año sabático en demasía y creemos que es momento de volver a hacer el aporte para ver si logramos que esta institución vuelva a tener gloria deportiva”, comentó Aquiles Mata.

Añadió que la Liga tanto en lo económico como en lo administrativo está muy bien, pero que el club sí quiere evitar otra sequía y tomar cartas en el asunto para combatir la carencia de títulos.

“Esos motivos nos impulsan para aceptar el reto y ver si llegamos a aportar en este nuevo capítulo, que es el nombre de nuestra papeleta, ‘Un nuevo capítulo’ de Liga Deportiva Alajuelense”, citó.

¿Por qué se dio la renuncia de Raúl Pinto?

Aquiles Mata afirma que lo que ocurrió coon Raúl Pinto es muy sencillo. ¿Por qué renunció a la directiva de la Liga?

“Es simple, él se hace a un lado sin hacer ningún comentario al respecto y es por esa razón. Él sentía que no tenía y que no iba a tener, si seguía, el apoyo necesario para poder impulsar las ideas que él tiene para poder llevar a Alajuelense por un sendero de éxito deportivo.

”Porque repito, el éxito económico está, el éxito administrativo está, se ha hecho una buena gestión en ese sentido, pero hace falta liderazgo propiamente en el tema deportivo y en ese aspecto, un directivo solo no puede aportar contra nueve, recordando que la junta directiva la integran diez”, manifestó.

Añadió que si hay un grupo más afín que comprenda la labor que puede realizar, es más fácil llevar la tarea.

“Él sale en buenos términos, es una situación circunstancial y para aspirar a esto había que renunciar, desde luego. Ahora tenemos un apoyo importante, se asociados y no asociados, incluso de otros equipos también ven con buenos ojos que se forme un grupo que venga a darle preponderancia a Liga Deportiva Alajuelense en los próximos años”, recalcó.

Dijo que de momento no sabe nada de Transparencia Rojinegra, ese movimiento que en los últimos años ha sido la oposición. Sin embargo, indicó que tiene entendido que también hay gente que está pretende lanzarse con otras ideas.

“En el caso nuestro no es un asunto de ir a una guerra, ni nada por el estilo. Es llegar a aportar por el bienestar de la institución, en el campo deportivo”, reiteró.

Aquiles Mata comentó que a nivel de camerino, Carlos Aguirre puede aportar mucho, como lo hizo en el pasado.

“En la junta directiva nuestra, fue fundamental, un motivador 100% del equipo, fue un pilar en los éxitos deportivos que tuvo la institución en esos años nuestros y pareciera que eso no se estaba dando actualmente”.

Aquiles Mata exteriorizó que este movimiento puede trabajar para que haya cambios, dentro de poco tiempo.

“Desde luego, esto tampoco es de la noche a la mañana, pero sí con fe, con liderazgo, con pasión, nosotros creemos que podemos lograr lo que el equipo necesita en estos momentos”, finalizó.

La Nación intentó conversar directamente con Raúl Pinto, pero no respondió el mensaje que se le dejó en su celular.

¿Quiénes integran actualmente la directiva de Alajuelense?

Presidente: Joseph Joseph

Vicepresidente 1: Enrique Morúa *

Vicepresidente 2: Vacante (tras renuncia de Raúl Pinto)

Secretario: León Weinstok *

Prosecretario: Tomás Guardia

Tesorero: Rigoberto Carvajal

Protesorero: Marco Zúñiga *

Vocal 1: Tara Key *

Vocal 2: Óscar Alvarado

Vocal 3: Ricardo Prada *

(*) Puestos que se someten a elección en la asamblea de junio de 2026.

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