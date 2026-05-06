Renuncia en Alajuelense toma por sorpresa a más de uno

Liga Deportiva Alajuelense dio a conocer este miércoles que los cambios no solo se presentan en su cuerpo técnico, y que también podría sacudirse la rama en cuanto a jugadores se refiere.

También se dio una salida de la Junta Directiva, porque Raúl Pinto tomó la decisión de hacerse a un lado.

“Les informamos que, mediante una carta dirigida a nuestro presidente, Joseph Joseph, don Raúl Pinto comunicó formalmente su decisión de no continuar como miembro de la junta directiva de Liga Deportiva Alajuelense”, anunció el club a a través de su oficina de comunicación.

En el pronunciamiento de la Liga se lee que “el señor Pinto agradeció la oportunidad de haber formado parte del proceso actual y manifestó su intención de no referirse públicamente sobre el tema.

”Finalmente, expresó el mayor de los éxitos a don Joseph Joseph en su gestión. Agradecemos siempre a don Raúl su compromiso y dedicación con la institución".

Después de que en el pasado fue presidente de la Liga y completó los periodos que le permitían los estatutos, Raúl Pinto pensó en postular su nombre en las elecciones del año pasado.

Sin embargo, cambió de parecer, porque también ese cargo resulta muy demandante. Y en la política todo puede pasar, al punto de que finalmente sí entró en una papeleta y se convirtió en el vicepresidente II.

Ese cargo lo ejerció desde mediados de 2025 hasta este momento, en el que presentó su renuncia a la directiva presidida por Joseph Joseph.

“La semana pasada estaba pensando lanzarme a la presidencia. Por ciertos aspectos familiares, de negocio, mejor dejé de insistir en la presidencia y me vino el caso de una llamada que me hicieron de la presidencia de Joseph Joseph, en el sentido de que querían que yo que participara con el grupo de ellos”, mencionó Raúl Pinto en un artículo publicado por La Nación el 2 de junio de 2025.

Raúl Pinto duró un año siendo el vicepresidente II de Liga Deportiva Alajuelense. (GRACIELA SOLIS)

Además, en ese momento también dijo: “Nunca ha pasado en la historia que un expresidente pase a la vicepresidencia, pero para qué, para ayudar al proyecto. Yo creo que con mi llegada tendríamos un triunvirato muy fuerte, que sería el caso de Joseph Joseph, Raúl Pinto y Óscar Ramírez”.

Cinco días después fueron las elecciones en la Liga y ganó la papeleta oficialista.

En su regreso a la directiva, Raúl Pinto acudió a Cartago, donde arrancó la competencia para Alajuelense en la temporada 2025-2026. Allá se jugó la Recopa, que la Liga se la ganó a Herediano.

Ahí, el entonces vicepresidente II de la institución rojinegra emitió unas declaraciones llamativas, porque afirmó que de nuevo estaban juntos Óscar Ramírez y él, como si se tratara de un agüizote y que ahí se acabó la crisis.

Pero hubo otras palabras picosas, que no cayeron para nada bien en muchos seguidores de Alajuelense, tras un clásico en Tibás.

“Ganamos la Recopa, después ya ganamos la Copa Centroamericana y ahora vamos empatados y llevamos el partido a nuestro estadio. Y todavía nos quedan dos oportunidades más. Yo creo que la Liga está haciendo lo que debió haber hecho hace tiempo”, comentó Raúl Pinto en diciembre, en ese momento cuando la Liga estaba a punto de ser campeón.

Mientras daba declaraciones, el periodista Keishmer Gómez le consultó si creía que ante la posibilidad de que Alajuelense consiguiera el campeonato, podrían llegar más títulos en fila para el club.

“Téngalo por seguro que por lo menos tres como mínimo (...), porque volvimos a lo que éramos nosotros, nuestra identidad y ya yo creo que tenemos ocho, diez o doce jugadores que van de abajo para arriba y eso es lo más importante que puede tener una institución”, respondió Raúl Pinto.

Esas son las palabras que no cayeron para nada bien en el liguismo en ese instante, tras recordar que en algún momento, Agustín Lleida dijo algo similar y no pasó, como también ocurrió esta vez.

Aquella mancuerna que él veía como agüizote, se desarmó. Óscar Ramírez optó por decir que no continuaría al frente de la Liga el pasado 1.° de mayo. Y este miércoles, cinco días después, Alajuelense dio a conocer que Raúl Pinto renunció a la directiva.

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