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Alajuelense convoca a asamblea... y con elecciones incluidas

Liga Deportiva Alajuelense publicó el llamado oficial a Asamblea e insta a sus asociados a participar

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Por Fanny Tayver Marín
Una importante cantidad de asociados de Liga Deportiva Alajuelense acudieron a la asamblea general ordinaria y extraordinaria que efectuó este 31 de enero.
Liga Deportiva Alajuelense ya tiene día y hora para su próxima asamblea general ordinaria. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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