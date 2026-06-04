Alajuelense convoca a asamblea... y con elecciones incluidas

Liga Deportiva Alajuelense ya tiene día y hora para su próxima asamblea general ordinaria.

La esperada asamblea general ordinaria de Liga Deportiva Alajuelense que debe efectuarse en la primera quincena de junio ya tiene fecha y hora.

El club giró la convocatoria oficial que salió publicada este jueves 4 de junio en una página completa de la edición impresa de La Nación.

Ahí se indica que la asamblea se llevará a cabo el sábado 13 de junio en el Gimnasio Multiusos Salvador Soto “Indio Buroy”, en el Estadio Alejandro Morera Soto. El primer llamado será a las 8 a. m. y en caso de que no haya cuórum, empezaría una hora después.

Los puntos a tratar en la asamblea de Alajuelense

- Informe escrito del presidente del club, Joseph Joseph, que debe aludir al plan de trabajo para la temporada inmediata siguiente; así como los logros alcanzados con relación al plan de trabajo de la temporada anterior y cualquier otro asunto a su juicio.

- Informe escrito del fiscal de leyes, Juan Carlos Tristán, en el que debe referirse al cumplimiento de los acuerdos de asambleas y Junta Directiva, Reglamento, Estatuto y Ley. También a las eventuales anomalías o irregularidades incurridas por órganos, directores, funcionarios o empleados de Alajuelense.

- Informe escrito del fiscal de finanzas, Luis Guillermo Salazar, en el que debe referirse al cumplimiento de los acuerdos de asamblea y Junta Directiva, con relación al presupuesto general, oportunidad, eficiencia de los gastos y conducta financiera de la asociación.

- Elegir para el período de dos años a los siguientes puestos de la Junta Directiva y al fiscal correspondiente:

• Vicepresidente primero

• Secretario

• Protesorero

• Vocal primero

• Vocal tercero

• Fiscal financiero

“Como empleado de la institución ahora, yo no entro en temas de política, lo que sí puedo decir es que en los últimos 26 años que he estado cerca de la institución, para mí es una alegría enorme ver que somos una institución democrática que permite que la gente pueda opinar y que la gente proponga su nombre para un puesto de directiva”, expresó el gerente general de Alajuelense, Marco Vásquez.

También dijo que le agrada ver a asociados que quieren lo mejor para la Liga haciendo valer su derecho de voz y voto.

“Rescato la democracia que tenemos nosotros, que no la tienen otros equipos, la posibilidad que tenemos nosotros como asociación deportiva de poder tomar decisiones con una asamblea y no depender de dueños, para mí es una bendición”, opinó.

Sobre las papeletas para la elección

En la convocatoria, Alajuelense le recuerda a todos los asociados, que conforme al artículo 23 de los Estatutos vigentes, la recepción de papeletas se cierra el martes 9 de junio de 2026, a las 8 a. m.

Según el Reglamento General de Elecciones de la Asociación Liga Deportiva Alajuelense, y los Estatutos vigentes, las papeletas deberán ser presentadas, en físico, en las oficinas administrativas de la institución.

Si se presenta más de una papeleta, las mesas de votación se abrirán 30 minutos después de iniciada la asamblea y se cierran dos horas después de que empezó la asamblea.

Además del bloque oficialista, dos grupos opositores anunciaron que presentarán papeletas: Un nuevo capítulo -encabezado por Raúl Pinto- y Grandeza Rojinegra, integrado por asociados que han estado muy involucrados en el club.

Transparencia Rojinegra todavía no lo hace público, pero también planea postularse una vez más.

Esta es la convocatoria a Asamblea

<p><a href="https://drive.google.com/file/d/1B3A0ycSXa3oxSUPoaPTa01VoX5AyJfy5/preview">Click para ver el PDF</a></p>

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