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Alajuelense complace a su afición con una novedad

Liga Deportiva Alajuelense tiene una nueva opción para acercarse a sus aficionados

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Por Fanny Tayver Marín
La nueva Tienda La Liga se encuentra en la primera etapa de Multiplaza Escazú.
La nueva Tienda La Liga se encuentra en la primera etapa de Multiplaza Escazú. Fue inaugurada por Enrique Morúa, Viviana Zamora, Marco Vásquez y Ricardo Prada. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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