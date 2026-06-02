Alajuelense complace a su afición con una novedad

La nueva Tienda La Liga se encuentra en la primera etapa de Multiplaza Escazú. Fue inaugurada por Enrique Morúa, Viviana Zamora, Marco Vásquez y Ricardo Prada.

Liga Deportiva Alajuelense escuchó a sus aficionados y este martes 2 de junio inauguró su quinta Tienda La Liga, que se ubica en Multiplaza Escazú.

Aunque ahí había un quiosco, la gerente comercial del club, Viviana Zamora, explicó a La Nación que ese punto no era 100% de Alajuelense y creyeron que era mejor un local con espacio, donde estén todos los productos oficiales.

“Porque consideramos que nosotros los que estamos dentro del club sabemos qué quiere el aficionado, que traiga nuestro corazón, nuestra esencia, así que decidimos abrir la tienda acá en Multiplaza Escazú, que era un lugar donde no habíamos llegado y nuestros aficionados nos lo estaban pidiendo”, expresó Viviana Zamora.

Las otras Tienda La Liga se encuentran en el Estadio Alejandro Morera Soto, City Mall, San José centro y Paseo Metrópoli (Cartago).

“Aquí están todos los productos como en las otras tiendas, desde nuestra camisa de casa de juego hasta nuestras colecciones casuales, productos y estamos muy contentos, que la vengan a conocer y ya les queda más cerquita a quienes viven de este lado”, citó.

La nueva tienda tiene un horario de lunes a sábado de 10 a. m. a 9 p. m.; mientras que los domingos, puede visitarla de 10 a. m. a 8 p. m.

En este momento encontrará descuentos especiales. A finales de julio vendrá el lanzamiento de la nueva indumentaria que Alajuelense usará en la temporada 2026-2027.

Tienda La Liga en Multiplaza Escazú es igual a las otras tiendas de Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

“Ya estamos a punto de cambiar nuestro uniforme, así que esperamos a finales de julio hacerlo y todas las tienen descuentos donde ya estamos haciendo promociones y pronto tendremos la nueva indumentaria. Viene con mucha pasión, con mucho corazón, con historia y también algo disruptivo”, mencionó la gerente comercial de Alajuelense.

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