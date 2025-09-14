José Saturnino Cardozo responde si lo han llamado de la Fedefútbol y si dirigiría a la Selección de Costa Rica

José Saturnino Cardozo tiene la esperanza de que Costa Rica vaya al Mundial, porque de lo contrario, sería un retroceso.

Liga Deportiva Alajuelense le ganó 2-0 a Liberia con goles de Guillermo Villalobos y Jeison Lucumí. Minutos después de que terminó el partido, el técnico de los pamperos, José Saturnino Cardozo no tuvo ningún problema en reconocer que los rojinegros fueron mejores.

Pero en la rueda de prensa con el paraguayo no solo hubo consultas sobre el partido entre la Liga y Liberia, sino que también salió a colación la Selección de Costa Rica.

¿Usted ha recibido algún llamado de la Federación Costarricense de Fútbol? ¿Siente que tiene la capacidad para dirigir a la Selección de Costa Rica?

José Saturnino Cardozo escuchó con atención ambas consultas y lo primero que dijo es que no quería hablar de esa situación, porque hay un entrenador, que es Miguel “Piojo” Herrera.

“No hubo ningún contacto conmigo directamente nunca. Yo creo que sería faltar el respeto a Miguel, al fútbol de Costa Rica al dar una opinión hacia la Selección. Lo que quiero es que le vaya bien, que clasifique, porque eso le va a hacer bastante bien al fútbol de Costa Rica”, respondió José Saturnino Cardozo.

Añadió que él llegó al país con la intención de tratar de aportar, trabajar y seguir creciendo a jugadores importantes, a jugadores jóvenes.

“Yo me concentro mucho en Liberia, vine a trabajar en Liberia y mi primer objetivo está muy claro: queremos competir, saber que dependemos de nosotros, en poder entrar entre los cuatro primeros.

”Después, nada más. No tengo nada más qué decir. Le deseo lo mejor a Miguel y a la Selección, porque si Costa Rica no va, eso le haría muchísimo daño al fútbol del país, porque es un retroceso terrible cuando una Selección no va al Mundial”, afirmó.

Óscar Ramírez y José Saturnino Cardozo conversaron antes y después del partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Liberia. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Además, consideró que Costa Rica está entre los equipos que pueden clasificar por los jugadores que tiene, tildándolos de “muy buenos” y “talentosos”.

“Sería un daño terrible al fútbol si Costa Rica no va, yo quiero desearle la mejor de las suertes a todos, a los jugadores, a cuerpo técnico, a la afición, de que tienen que seguir creyendo y esperemos que esta Selección puede clasificar. Es lo que queremos todos los que somos parte del fútbol”, expresó.

Antes de que empezara el partido entre Alajuelense y Liberia, el gerente deportivo de los pamperos, Hanzel Zúñiga, aseguró que en el club están muy extrañados porque Miguel “Piojo” Herrera nunca ha ido a ver al equipo al Estadio Edgardo Baltodano, ni siquiera cuando lo invitaron a que fuera al partido contra Saprissa.

Sobre eso, José Saturnino Cardozo primero indicó que a él en lo personal lo que le interesa es su equipo y seguir creciendo juntos.

Pero también señaló que muchas veces llama un poco la atención cuando un jugador está pasando un gran momento y que nadie se fije en él.

“Soy muy respetuoso a la hora de dar opiniones, pero me tocó jugar Mundiales, me tocó jugar eliminatorias y siempre me ha pasado que en una Selección están los mejores jugadores del momento.

”El que levanta la mano es aquel jugador que lo está haciendo bien, no sé si estamos de acuerdo, pero al final, el jugador que se gana un lugar en la Selección es aquel que juega bien”, detalló.

A partir de esa premisa, José Saturnino Cardozo indicó que lo único que tienen que hacer los jugadores es seguir trabajando. Y que así, seguramente a futuro tendrán la oportunidad de poder estar en una Selección.

“De repente, en Liberia podría haber unos dos jugadores importantes, pero la decisión es de Miguel, nosotros seguiremos trabajando”, concluyó el técnico paraguayo.