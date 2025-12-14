José Saturnino Cardozo plantea un equipo algo distinto: confírmelo aquí

José Saturnino Cardozo plantea una propuesta interesante para el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y el Municipal Liberia.

José Saturnino Cardozo sueña con una noche memorable del Municipal Liberia en el Estadio Alejandro Morera Soto ante Liga Deportiva Alajuelense. Y todo lo que ocurra en el desenlace de esta serie puede seguirlo en este artículo.

La serie se encuentra 1-1 y los pamperos quieren llegar a la final del Torneo de Apertura 2025 y el técnico paraguayo decidió tomar precauciones.

No parece algo de extrañar, en vista de que el Municipal Liberia ha sido un equipo regular y con juego ofensivo en el tramo más amplio del semestre, pero a la vez, con cuidados de visita.

El Municipal Liberia salta a la cancha con Antonny Monreal, José Joaquín Huertas, Yeison Molina, Adrián Chévez, Johan Cortés, Keysher Fuller, Malcom Pilone, Sebastián Padilla, Barlon Sequeira, Randy Ramírez y Fernando Lesme.

Además, los suplentes en el cuadro pampero son Daniel Villegas, Christian Reyes, Waylon Francis, Jared Ríos, Freddy Álvarez, Jossimar Pemberton, Gabriel Leiva, Kevin Cabezas, Alonso Hernández y Francisco Rodríguez.

El ausente es Shawn Johnson, por una sobrecarga muscular.

