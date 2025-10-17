Puro Deporte

Italia vs. Costa Rica: Hora y canal para ver el debut de la ‘Sele’ Femenina Sub-17 en Mundial de Marruecos

La Selección de Costa Rica se estrenará este sábado 17 de octubre en el Mundial Femenino Sub-17

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
La Selección Femenina Sub-17 de Costa Rica jugará contra Italia este sábado, en su estreno en el Mundial de Marruecos 2025.
La Selección Femenina Sub-17 de Costa Rica jugará contra Italia este sábado, en su estreno en el Mundial de Marruecos 2025. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección NacionalSelección de Costa RicaMundial Femenino Sub-17 Marruecos 2025Fútbol FemeninoSelección Femenina Sub-17
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.