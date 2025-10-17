Italia vs. Costa Rica: Hora y canal para ver el debut de la ‘Sele’ Femenina Sub-17 en Mundial de Marruecos

La Selección Femenina Sub-17 de Costa Rica jugará contra Italia este sábado, en su estreno en el Mundial de Marruecos 2025.

El Mundial Femenino Sub-17 de Marruecos comenzó con el triunfo de Brasil por 0-3 ante las anfitrionas y ahora sigue el turno de la Selección de Costa Rica, que también se encuentra en el grupo A.

Las ticas jugarán contra Italia este sábado 18 de octubre, a las 7 a. m. (hora de Costa Rica). El partido será en la Academia de Fútbol Mohammed VI (campo 1), en la ciudad de Salé.

El partido será transmitido por Canal 7 y también estará disponible en FIFA+ y en TDMAX.

LEA MÁS: Una a una: Ellas conforman la Selección de Costa Rica para el Mundial Femenino Sub-17 en Marruecos

“Es un honor y un orgullo representar al país y qué mejor que cerrar el proceso con un Mundial y ojalá de la mejor manera”, expresó la seleccionada costarricense Lucía Paniagua.

Los rivales de Costa Rica

Costa Rica comparte el grupo A junto con Marruecos, Italia y Brasil, tres selecciones con historia y alto nivel competitivo.

Italia: Semifinalista del Campeonato Europeo Sub-17 Femenino 2025. Participó antes en 2014, cuando alcanzó el tercer lugar.

Brasil: Subcampeón sudamericano y uno de los equipos más constantes en la categoría, con ocho presencias y tres cuartos de final.

Marruecos: País anfitrión. Será su segunda participación mundialista (2022 y 2025).

LEA MÁS: Una lesión provoca cambio de planes en Selección de Costa Rica

Los partidos de Costa Rica

La Tricolor debutará este sábado 18 de octubre ante Italia a las 7 a. m.; enfrentará a Brasil el martes 21 de octubre a las 10 a. m. y cerrará la fase de grupos el viernes 24 de octubre contra el anfitrión, Marruecos, a la 1 p. m.

LEA MÁS: Editorial: Selección Sub-17 femenina llena de orgullo al país

Así fue el camino de la Selección de Costa Rica

La Selección Femenina Sub-17 obtuvo su clasificación al Mundial de Marruecos luego de un sólido desempeño en las eliminatorias de Concacaf.

En la primera ronda, disputada en República Dominicana, Costa Rica superó a sus dos rivales: venció 7-0 a Granada y 3-0 a República Dominicana.

Posteriormente, en la ronda final, que se llevó a cabo en México, el equipo goleó 8-0 a Haití, cayó 4-0 ante México y cerró con una contundente victoria 9-1 frente a Bermudas.

Gracias a estos resultados, la Sele consiguió su boleto al Mundial como mejor segundo lugar del torneo clasificatorio.

El tercer Mundial para la Selección Femenina Sub-17 de Costa Rica

Este será el tercer Mundial Sub-17 Femenino para Costa Rica, que previamente compitió en Nueva Zelanda 2008 y Costa Rica 2014, torneo en el que fue anfitrión.

En ambos procesos participaron futbolistas que más adelante integraron la Selección Mayor Femenina, marcando una huella importante en el desarrollo del fútbol femenino nacional.

En Nueva Zelanda 2008 destacaron futbolistas como Gabriela Guillén, Daniela Cruz, Katherine Alvarado y Raquel Rodríguez.

Mientras que en Costa Rica 2014, Paula Coto, Sofía Varela, Gloriana Villalobos, Fabiola Villalobos y Emilie Valenciano mostraron su calidad en suelo nacional.