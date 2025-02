Isaac Badilla: La perla de Alajuelense hizo de las suyas en el CAR con Miguel ‘Piojo’ Herrera como testigo

Hasta Miguel ‘Piojo’ Herrera fue testigo de la respuesta que tuvo el juvenil Isaac Badilla al integrarse de manera oficial a las prácticas del primer equipo de Liga Deportiva Alajuelense. ¿Cómo pasó eso?

La Nación sabe que el seleccionador nacional y una comitiva de su cuerpo técnico acudieron al Centro de Alto Rendimiento (CAR) el 25 de febrero para observar de cerca a los jugadores rojinegros, ver cómo trabajan y conversar con diferentes personeros del club.

Ellos fueron al CAR justo después de que la Liga tuvo libre el lunes. Eso significó que el martes, quienes jugaron la mayor parte del encuentro contra Santos en Guápiles hicieron recuperación; mientras que quienes sumaron menos minutos, o los que no actuaron, efectuaron un colectivo.

Alexandre Guimaraes citó a Isaac Badilla para que fuera parte de ese partido, al lado de los integrantes del primer equipo, enfrentándose contra los jugadores de la U-21 de la Liga.

La perla rojinegra que brilló en el Premundial Sub-17 y que fue una carta importante en el regreso de Costa Rica a un Mundial menor jugó todo el colectivo, que duró unos 50 minutos y ahí hizo de las suyas, al lucirse con tres goles.

Tiempo atrás, Isaac Badilla ya se había entrenado con el primer equipo de Alajuelense, en los tiempos de Andrés Carevic. Inclusive, hasta fue parte de la pretemporada, pero todavía no ha entrado en convocatoria para un partido.

Eso podría cambiar pronto con este cachorro que puede jugar como lateral derecho, pero que en realidad lo hace más como extremo. El talento de 16 años lleva prácticamente toda su vida en Alajuelense, porque desde hace casi once años ingresó al semillero rojinegro y tiene cuatro años en la “Casa Don Pedro”, como se llama la residencia en el CAR.

Isaac Badilla se entrena con el primer equipo de Liga Deportiva Alajuelense

“Vivir aquí es bonito, porque uno pasa concentrado, pasa largo de todas las cosas malas y aquí lo único que se hace es entrenar y estudiar, que es lo que uno tiene que hacer, estar concentrado en eso. Además, uno descansa lo que debe. Es bonito, a mí me gusta”, expresó Isaac Badilla.

Es oriundo de Heredia y se convirtió en una excepción a la regla, al ser el primer futbolista de la familia.

“Juego fútbol porque me apasiona y porque estoy en el equipo del que llevo los colores en la sangre y eso es lo más bonito para mí”, afirmó la promesa de la Liga.

Lo suyo es el fútbol y lo sabe, pero los estudios no quedan de lado, como parte de su formación integral. Fue figura en el Premundial y no pierde la perspectiva. Él tiene los pies bien puestos sobre la tierra y le da muchos méritos a alguien en específico sobre el resurgir que tuvo.

Isaac Badilla: ‘Wardy Alfaro fue quien me devolvió la confianza’

“Wardy Alfaro fue quien me devolvió la confianza y me entrenó de la mejor manera para yo encontrarme. Por eso me fue bien en el Premundial, también por mi trabajo; pero él fue quien me devolvió la confianza.

”Hubo un tiempo en el que yo desconfiaba de mí mismo y él fue quien me dio la motivación y la confianza para seguir adelante y gracias a Dios ahora estoy bien”, confesó Isaac Badilla.

A raíz de esas manifestaciones del futbolista, La Nación buscó a Wardy Alfaro y dijo que él es un jugador de mucha proyección, como existen otros muchos jugadores también de proyección en el CAR.

Isaac Badilla fue el jugador más destacado de la Selección de Costa Rica en el Premundial donde se selló el boleto a la Copa del Mundo de Catar 2025. (Prensa FCRF/Fotografía)

Recordó que en su momento, estaba en el Alto Rendimiento, estaba también en la U-19 y llegó a sus manos en la U-17.

“A partir de que él llegó a entrenar conmigo, hablé claro con él de sus capacidades, sus condiciones, y lo que para mí no tiene precio como jugador es la confianza”, citó Wardy Alfaro.

Dijo que cuando un entrenador tiene la capacidad de influir, de gestionar, de que los jugadores tengan esa oportunidad de expresar lo que realmente sienten, y sobre todo que manifiesten ese talento que tienen dentro de la cancha con confianza, eso es gratificante.

“A partir de que llegó conmigo, le dimos mucha confianza, lo hicimos volver a creer en sus capacidades, que tenía mucho talento, que necesitaba trabajar en los entrenos, a partir de la gestión y de la conexión de uno como entrenador con el jugador, porque eso lo hace a él crecer”, mencionó.

Isaac Badilla siguió jugando y después volvió otra vez a la categoría U-19 con Wardy Alfaro. Esa es la división en la que ha permanecido más tiempo. En el torneo pasado salieron campeones y fue habitualmente llamado a los microciclos de la Selección U-17, para ese Premundial en el que fue figura.

Al describirlo como futbolista, el técnico mencionó que en sus características individuales, Isaac Badilla es un típico extremo de atacar espacios, muy veloz, muy potente, muy rápido y que en el último cuarto de cancha provoca cosas, como centros, remates, unos contra unos, desdobles y desequilibrio.

